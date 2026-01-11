Entre Ríos creó la Agencia de Desarrollo Provincial para impulsar pymes, inversiones y exportaciones

REDACCIÓN ELONCE
Tendrá por objetivo promover las exportaciones, atraer inversiones nacionales e internacionales y simplificar trámites regulatorios, en pos de "mejorar la competitividad de los productos y servicios entrerrianos y facilitar la formalización y expansión de las empresas". Los detalles.
El Gobierno de Entre Ríos oficializó la creación de la Agencia de Desarrollo de la Provincia, un nuevo organismo descentralizado y autárquico que tendrá como eje central el fortalecimiento del sector privado y el acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
La medida fue establecida por ley y publicada este jueves en el Boletín Oficial, luego de haber sido sancionada por la Legislatura provincial a fines del año pasado. Según se detalló, la Agencia contará con autonomía funcional, administrativa, financiera y técnica, además de patrimonio y presupuesto propios.
Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones nacionales e internacionales y la simplificación de trámites regulatorios, con el objetivo de "mejorar la competitividad de los productos y servicios entrerrianos y facilitar la formalización y expansión de las empresas".
Además, el organismo brindará asistencia técnica y capacitación a pymes y trabajará en la promoción de la marca “Entre Ríos” como destino de inversiones. La creación de la Agencia había sido anunciada previamente por el gobernador Rogelio Frigerio durante una Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).
En cuanto a su estructura, la Agencia estará encabezada por un Coordinador General, responsable de la gestión y la dirección estratégica del organismo. Este cargo será designado y removido por el Poder Ejecutivo provincial y tendrá una remuneración equivalente a la de un Director General.
Según trascendió, el esquema institucional se completará con un Consejo de Asesores, de carácter consultivo, no vinculante y ad honorem, integrado por representantes de cámaras empresariales y entidades vinculadas al desarrollo productivo. La presidencia del Consejo estará a cargo del ministro de Desarrollo Económico de la Provincia.
El organismo contará con recursos humanos propios, y su personal se regirá por la Ley de Empleo Público de Entre Ríos. Los nombramientos serán realizados por el Coordinador General, con posterior aval del Poder Ejecutivo.
Respecto al financiamiento, la Agencia dispondrá de partidas del presupuesto provincial, así como de fondos provenientes de donaciones, convenios y aportes de organismos nacionales e internacionales. También podrá generar ingresos a partir de servicios y actividades propias, bajo la supervisión del Poder Ejecutivo y con la obligación de presentar informes públicos de gestión y resultados.