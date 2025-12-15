 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Empleo privado: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales.

15 de Diciembre de 2025
Desempleo en Argentina
Desempleo en Argentina

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales.

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales.

 

Durante ese cuatrimestre, el empleo registró variaciones mensuales negativas en el orden del -0,2% mensual.

 

El total de trabajadores asalariados del sector privado en septiembre de 2025 se situó en "6,198 millones de personas", según observó el SIPA.

 

Solo en septiembre, la variación mensual fue negativa en 0,2% en relación con el mes anterior, lo que implicó la baja de 10.600 trabajadores menos.

 

Esta tendencia de contracción se acentuó tras un periodo de estancamiento que ocurrió en los primeros cinco meses de 2025, cuando el empleo alternó leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024.

 

Al analizar el desempeño sectorial durante septiembre de 2025, se observó "heterogeneidad en el desempeño de los sectores económicos", con seis sectores que redujeron el número de trabajadores.

 

Entre los rubros que experimentaron las mayores caídas de empleo se encontraron "Explotación de minas y canteras (-0,7%); Industrias manufactureras (-0,4%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (- 0,3%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3); Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%)".

 

 

En contraste, los sectores que lograron incrementar su nivel de empleo fueron Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%).

 

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo asalariado en el sector privado mantuvo un "balance negativo (-0,4%, 25,9 mil trabajadores menos)".

A nivel geográfico, la dinámica de septiembre de 2025 reflejó que las disminuciones de empleo se presentaron "de manera generalizada a nivel provincial".

 

Diecisiete de las veinticuatro jurisdicciones registraron contracción en el empleo asalariado formal privado. Las provincias más afectadas por la disminución fueron "Tierra del Fuego (-1,2%), Misiones (-1,2%), Corrientes (- 1,0%) y Mendoza (-0,7%)". Solo siete jurisdicciones mostraron una variación positiva, siendo Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%), y Santiago del Estero (+0,3%) las de mayor incremento. (Fuente: Noticias Argentinas)

Temas:

puestos de trabajo empleo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso