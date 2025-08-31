Empleo doméstico: cuánto cobrarán en septiembre con el “bono extraordinario”

Empleo doméstico. El noveno mes viene con aumento de 1% y con un pago extraordinario de hasta $ 9.000 para las empleadas domésticas. La medida fue confirmada en el marco de los acuerdos salariales alcanzados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), organismo que reúne al Estado, a los gremios y a los empleadores del sector.

Después de más de seis meses sin actividad formal, el Gobierno definió en julio un nuevo aumento salarial que acordado en Comisión cerró en 6,5%. El ajuste se aplicó de manera escalonada: primero un 3,5% sobre los sueldos de enero 2025 en junio, seguido de tres subas de 1% en julio, agosto y septiembre.

Es decir, que, en el mes de la primavera, los empleadores deberán sumar un 1% más. Este incremento se suma a un bono extraordinario que, en algunos casos, supera los $9.000, lo que representa un alivio en los bolsillos de las trabajadoras, aunque desde los gremios advierten que la recomposición aún está lejos de alcanzar a la inflación.

Bonos no remunerativos y montos por categoría

También, tocará pagar el tercer bono, una suma no remunerativa, para que para quienes cumplen más de 16 horas semanales será de $9.500 en septiembre; y para aquellos que trabajan entre 12 y 16 horas, será de $6.000; mientras que quienes cumplen hasta 12 horas recibirán $4.000 por mes en ese período.

Con estos incrementos, la remuneración mínima mensual de la categoría más demandada será de $374.544 en septiembre. La hora para la quinta categoría quedará en $3.052,99 el próximo mes. Tanto para el pago mensual o por hora, habrá que sumar el plus que corresponda según la modalidad de contratación.

Empleo doméstico. Archivo

Escalas salariales a partir de septiembre

El salario mínimo estimativo desde septiembre quedará de la siguiente manera: para la quinta categoría (tareas generales), $3.052 por hora con retiro y $3.293,99 sin retiro; y en la modalidad mensual, $374.541,36 con retiro y $416.485,63 sin retiro.

En la cuarta categoría (cuidado de personas), los valores serán de $3.293,99 por hora con retiro y $3.683,21 sin retiro; mientras que el monto mensual ascenderá a $416.485,63 y $464.129,59 respectivamente. En la tercera categoría (caseros), el pago será de $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes (sin retiro).

Para la segunda categoría (personal para tareas específicas), la hora se fijó en $3.487 con retiro y $3.822,91 sin retiro. Los montos mensuales serán de $426.875,19 y $475.184,55 respectivamente. En tanto, la primera categoría (supervisores) tendrá un valor de $3.683,29 por hora con retiro y $4.034,05 sin retiro, mientras que el sueldo mensual alcanzará los $459.471,73 y $511.800,22.

Bonificaciones extraordinarias trimestrales

Los bonos extraordinarios por única vez completan el esquema salarial de este trimestre. Para quienes trabajan más de 16 horas semanales, el beneficio fue de $10.000 en julio, de $9.500 en agosto y se repetirá la misma cifra en septiembre.

En el caso de quienes cumplen entre 12 y 16 horas, el pago adicional fue de $7.000 en julio y de $6.000 tanto en agosto como en septiembre. Finalmente, las trabajadoras con hasta 12 horas semanales percibieron $4.000 por mes en cada una de las tres entregas. (Con información de Clarín)

