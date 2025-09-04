Empleados de comercio reciben aumento y un bono en septiembre

En septiembre, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento del 1% sobre los básicos de junio, junto con un bono de $40.000 por mes hasta diciembre. Este incremento abarca todas las categorías, incluidos vendedores, cajeros, administrativos y maestranza.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó que en noviembre se volverá a negociar un posible nuevo incremento. Las cámaras empresarias aclararon que los $40.000 del último mes se incorporarán al salario básico en enero de 2026, asegurando que el aumento tenga efecto duradero.
Detalles del aumento y el bono
El aumento salarial del 1% se aplicará entre julio y diciembre de 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000 por cada mes.
"Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indicaron las cámaras empresarias.
El sindicato aclaró que volverá a reunirse en noviembre para acordar un nuevo incremento y revisar las condiciones del acuerdo. Esto garantiza que los empleados de comercios, incluyendo vendedores, mantengan actualizado su salario frente a la inflación.
Sueldos de los vendedores y media jornada
Los vendedores percibirán en septiembre 2025 los siguientes salarios completos:
Vendedor A: $1.080.777
Vendedor B: $1.110.510
Vendedor C: $1.131.297
Vendedor D: $1.126.863
Para quienes trabajen media jornada (4 horas por día, 5 días a la semana durante un mes), el salario será aproximadamente la mitad:
Vendedor A: $540.389
Vendedor B: $555.255
Vendedor C: $565.649
Vendedor D: $563.432
Escala salarial completa de empleados de comercio en septiembre 2025
Maestranza
Maestranza A: $1.065.914
Maestranza B: $1.068.884
Maestranza C: $1.079.290
Administrativo
Administrativo A: $1.077.062
Administrativo B: $1.081.525
Administrativo C: $1.085.982
Administrativo D: $1.099.363
Administrativo E: $1.110.510
Administrativo F: $1.126.863
Cajeros
Cajero A: $1.080.777
Cajero B: $1.085.982
Cajero C: $1.092.672
Auxiliares
Auxiliar A: $1.080.777
Auxiliar B: $1.088.210
Auxiliar C: $1.112.740
Auxiliar Especializado A: $1.089.700
Auxiliar Especializado B: $1.103.078
Vendedores
Vendedor A: $1.080.777
Vendedor B: $1.110.510
Vendedor C: $1.131.297
Vendedor D: $1.126.863