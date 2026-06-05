Empleada doméstica: cuánto cobrará en julio con el plus especial del 31%

La empleada doméstica tendrá nuevos valores salariales durante julio. Además, quienes trabajan en zonas desfavorables percibirán un adicional del 31%, que impactará en todas las categorías del sector.
La empleada doméstica cobrará en julio de 2026 salarios actualizados que incluyen el adicional por zona desfavorable del 31%, un beneficio destinado a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares que prestan servicios en la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones.
Las nuevas escalas alcanzan a todas las categorías contempladas por el Régimen de Casas Particulares y reflejan los montos que deberán percibirse durante julio para quienes se desempeñan tanto con retiro como sin retiro.
El adicional del 31% se aplica sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría y busca compensar las diferencias vinculadas al costo de vida y las condiciones particulares de esas regiones del país.
Cuánto cobrarán los supervisores y el personal especializado
Dentro de la escala salarial de julio, los supervisores encabezan los ingresos más elevados. La remuneración por hora será de $5.814,79 para quienes trabajan con retiro y de $6.326,16 para quienes lo hacen sin retiro.
En tanto, los salarios mensuales alcanzarán los $725.380,94 con retiro y los $802.601,77 sin retiro.
Por su parte, el personal para tareas específicas percibirá $5.532,46 por hora con retiro y $6.022,31 sin retiro. Los salarios mensuales ascenderán a $677.278,42 y $748.568,28, respectivamente.
Los valores para caseros, cuidadores y tareas generales
Los caseros tendrán una remuneración de $5.235,35 por hora y un salario mensual de $661.946,62.
Para la categoría de asistencia y cuidado de personas, los valores serán de $5.235,35 por hora con retiro y $5.811,98 sin retiro. Los haberes mensuales llegarán a $661.946,62 con retiro y $732.254,53 sin retiro, consignó Iprofesional,
En el caso del personal para tareas generales, la hora de trabajo se abonará a $4.891,17 con retiro y a $5.235,35 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $600.049,72 para quienes trabajan con retiro y de $661.946,62 para quienes cumplen tareas sin retiro.