El Gobierno tiene los fondos asegurados para cumplir compromisos externos

Con préstamos, compras de divisas y un repo, el Tesoro reunió fondos para pagar bonos reestructurados, moderar impacto en reservas y cumplir pagos esta semana.
El Gobierno nacional aseguró los fondos necesarios para afrontar este viernes vencimientos de deuda externa por alrededor de USD 4.200 millones, correspondientes a distintos bonos en moneda extranjera. La estrategia incluyó la obtención de financiamiento directo, operaciones financieras y el uso de divisas ya disponibles en las cuentas oficiales.
Según se informó, el Tesoro alcanzó un acuerdo con un grupo de bancos para acceder a un préstamo directo, además de concretar un crédito de tipo Repo con entidades financieras. Estas herramientas permitieron completar el monto requerido para cumplir con los compromisos previstos para la semana.
Desde el sector financiero se precisó que las entidades bancarias habían ofrecido un financiamiento potencial cercano a los USD 7.000 millones, aunque finalmente el Gobierno tomó alrededor de USD 1.600 millones, cifra suficiente para cubrir los pagos programados junto a otras fuentes de recursos.
El primer día hábil del año, el Ejecutivo envió a los tenedores de bonos el aviso oficial de pago correspondiente a los títulos en dólares y euros con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046. Se trató de los instrumentos emitidos en agosto de 2020, tras la reestructuración de la deuda llevada adelante durante la gestión anterior.
Del total de vencimientos de la semana, unos USD 500 millones estaban en manos de organismos del sector público, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Banco Central, lo que permitió moderar el impacto sobre las reservas internacionales al permanecer esos dólares dentro del Estado.
Además, el equipo económico aguardaba que parte de los fondos que recibieran los tenedores de deuda fueran reinvertidos en nuevos instrumentos argentinos, lo que podría aliviar la demanda de divisas en el corto plazo.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, el Tesoro había iniciado 2026 con unos USD 1.970 millones disponibles. A ese monto se sumó el ingreso de USD 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue, divisas que terminaron de acreditarse durante la semana y reforzaron la posición financiera para cumplir con los compromisos asumidos.