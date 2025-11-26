El Gobierno prepara medidas económicas para impulsar el consumo hacia Navidad: los detalles

El Ejecutivo acelera medidas para impulsar el consumo y reactivar la economía hacia fin de año. Caputo y Bausili iniciaron una flexibilización gradual del mercado financiero. Los detalles.
El Gobierno trabaja en un paquete de medidas orientadas a dinamizar el consumo y la actividad económica hacia fin de año Apuesta a la vuelta del crédito para la reactivación. Buscan quitar más restricciones en el mercado financiero.
Tras el triunfo electoral cambiaron radicalmente algunas cosas: la confianza de los consumidores mejoró en forma notable y el Gobierno, a su vez, demuestra una destreza para ampliar su base política, de cara a las próximas discusiones en el Congreso.
Caputo y Bausili avanzan en una flexibilización gradual
El ministro de Economía, Luis Caputo, esperó casi un mes después de los comicios para empezar a aflojar el ajuste monetario. Junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, puso en marcha una serie de medidas destinadas a descomprimir el mercado financiero.
En pocos días, se redujo la tasa a la que el BCRA toma pesos de los bancos y se recortó en 3,5% la exigencia de efectivo mínimo para depósitos a la vista, cauciones y pases pasivos, medida que regirá desde el 1° de diciembre. Como contrapartida, se amplió en igual proporción la posibilidad de integrar encajes con bonos.
El desafío del crédito
La estrategia oficial apunta a remonetizar la economía mediante una expansión del crédito bancario, aprovechando que los niveles actuales están muy por debajo de los promedios históricos y regionales.
Según la consultora 1816, el Gobierno podría impulsar el crédito sin aumentar la Base Monetaria si continúa reduciendo los encajes, permitiendo que los bancos presten una mayor proporción de los depósitos.
Aun así, advierten que parte del incremento de los encajes en la gestión Milei fue integrado en títulos públicos, que deberán ser cancelados con pesos del Tesoro, lo cual condiciona el margen de maniobra.
Otro límite es la inflación: tras haber bajado al 1,5% en mayo, el IPC volvió a superar el 2% mensual, un dato que preocupa al Ejecutivo y puede frenar cualquier avance acelerado.
El potencial de crecimiento del crédito es amplio. En los años '90, los préstamos al sector privado representaban el 24% del PBI, cifra que hoy debería duplicarse para volver a esos niveles. Comparado con países de la región, la distancia es aún mayor: Chile y Brasil muestran ratios de crédito equivalentes al 103% y 76% del PBI, respectivamente. (IProfesional)