El Gobierno nacional autorizó anticipos de hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy

El Gobierno nacional autorizó este jueves una nueva asistencia financiera para las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, mediante anticipos que podrán alcanzar hasta los $400.000 millones para cada jurisdicción.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que los fondos estarán destinados a afrontar compromisos presupuestarios y obligaciones financieras consideradas prioritarias por los gobiernos provinciales.

La administración de Javier Milei dispuso que la instrumentación de la medida quede a cargo de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía.

Cómo funcionará la asistencia

De acuerdo con la normativa, cada una de las tres provincias podrá acceder a anticipos financieros de hasta $400.000 millones.

Sin embargo, el monto definitivo que recibirá cada distrito será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará aspectos como la capacidad de repago de cada provincia y su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la medida busca asistir a jurisdicciones que atraviesan dificultades transitorias para afrontar compromisos vinculados a la ejecución de sus presupuestos y al pago de deudas.

La asistencia se encuadra dentro de los mecanismos previstos por la legislación vigente para adelantar recursos coparticipables a las provincias.

Los fondos deberán devolverse en 2026

El decreto establece que los anticipos otorgados por el Gobierno nacional deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal en el que fueron concedidos.

Además, los montos estarán sujetos al pago de intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, que comenzará a aplicarse desde el momento en que se efectúe cada desembolso.

La Secretaría de Hacienda también quedó facultada para firmar convenios específicos con cada provincia para definir las condiciones operativas de devolución y otros aspectos administrativos vinculados a la asistencia.

Coparticipación como garantía

Como condición para acceder a los fondos, las provincias deberán ofrecer como garantía los recursos que reciben a través del régimen de coparticipación federal.

En ese marco, autorizarán al Estado nacional a realizar retenciones automáticas sobre esos fondos para recuperar tanto el capital adelantado como los intereses correspondientes.

La medida se suma a una decisión adoptada semanas atrás por el Gobierno nacional, cuando se habilitaron anticipos por montos similares para otras doce provincias del país.

En aquella oportunidad, los recursos fueron destinados a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.