El Gobierno limitó las inversiones de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones

La Comisión Nacional de Valores impuso un tope del 20% en la inversión de los FCI en cauciones y modificó los plazos y exigencias de liquidez para mejorar la estabilidad financiera.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevas restricciones para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), también conocidos como Money Market, con el objetivo de reforzar la estabilidad del mercado financiero. A partir del 1° de diciembre de 2025, los FCI no podrán destinar más del 20% de su patrimonio neto a inversiones en cauciones, un tipo de préstamo de corto plazo muy utilizado en el mercado financiero. La medida busca reducir la volatilidad en las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria implementada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esta nueva normativa, que se formalizó mediante la Resolución General N° 1092, responde a un aumento significativo en la participación de los FCI en el mercado de cauciones, lo que había generado preocupaciones sobre un posible desajuste en el funcionamiento de la política monetaria nacional. Las tasas de las cauciones, que habían alcanzado niveles cercanos a los tres dígitos antes de las elecciones, fueron uno de los factores que impulsaron la intervención de la CNV. "La iniciativa busca reducir la volatilidad en las tasas de corto plazo y mejorar la efectividad de la transmisión de la política monetaria", explicó el informe de Aurum Valores sobre esta decisión.
El impacto de los nuevos límites en las inversiones
Con la implementación de esta nueva regulación, los FCI deberán ajustar sus carteras para cumplir con los nuevos topes de inversión. El límite del 20% aplicará tanto en la suscripción inicial de los fondos como en cualquier suscripción sucesiva. Además, cada fondo deberá incluir un apartado especial en su reglamento donde se detallen los riesgos asociados a la inversión en cauciones, diferenciando entre fondos "Clásicos" y "Dinámicos". Aunque esta medida podría generar una disminución en los rendimientos de los FCI, los fondos seguirán siendo considerados conservadores en términos de riesgo.
El impacto de esta resolución también se extenderá a los plazos de los activos dentro de los fondos. Los fondos deberán mantener un “margen de liquidez” equivalente al 80% de las posiciones en cartera, lo que implica que deberán disponer de fondos líquidos para responder a los rescates de los inversores. Esto también limita la posibilidad de realizar nuevas inversiones en instrumentos de mayor riesgo hasta que el margen de liquidez sea completamente reposicionado.
Nuevas exigencias de liquidez y plazos más estrictos
Además de limitar la participación en cauciones, la CNV introdujo otros cambios importantes en los requisitos de liquidez para los FCI. Los fondos deberán mantener un "margen de liquidez" en cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o en cuentas a la vista en entidades financieras autorizadas, asegurando que puedan cumplir con los rescates de los cuotapartistas en todo momento. Estos fondos también deberán asegurarse de que los activos en sus carteras tengan vencimientos no superiores a 95 días, y la vida promedio ponderada de la cartera no podrá superar los 35 días corridos.
Por otro lado, la resolución establece límites diferenciados según el tipo de fondo. Los FCI "Clásicos" podrán destinar hasta un 35% de su cartera a activos valuados a devengamiento, mientras que los fondos "Dinámicos" tendrán un tope del 30%. Ambos tipos de fondos podrán invertir hasta un 20% en cauciones, lo que establece una restricción clara en las operaciones más riesgosas. (Con información de Infobae)