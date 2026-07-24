El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal y registró su mayor suba semanal en más de un mes

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.497 y el minorista del Banco Nación en $1.520, ambos en máximos históricos nominales. Las reservas internacionales volvieron a caer, aunque el Banco Central mantuvo saldo comprador en el mercado oficial.
El dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal al cerrar este viernes con una cotización mayorista de $1.497, tras subir $8 en la jornada.
De esta manera, acumuló un incremento semanal de $19 (1,3%), el mayor avance desde la semana finalizada el 19 de junio, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la cautela de los inversores frente a las tensiones geopolíticas.
En el segmento minorista, el dólar vendido por el Banco Nación aumentó $10 y finalizó en $1.520, también el valor nominal más alto registrado hasta el momento. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central ubicó la cotización en $1.518,86.
El movimiento de la divisa se produjo en una semana atravesada por la preocupación de los mercados por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en el estrecho de Ormuz y la expectativa por el impacto de los nuevos aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.
Subas en los dólares financieros
Los tipos de cambio financieros también finalizaron la semana con incrementos. El dólar MEP avanzó 0,8% durante la jornada y cerró en $1.529,58, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,7% hasta los $1.594,72.
En comparación con el viernes anterior, el MEP acumuló una mejora del 0,7%, mientras que el CCL registró un alza semanal del 1,5%.
Por su parte, el dólar blue retrocedió hasta los $1.545 para la venta, luego de haber alcanzado el jueves un máximo nominal de $1.560.
Expectativas del mercado
En el mercado de futuros también predominaron las subas. Los contratos registraron incrementos de hasta 0,7%, destacándose la posición para enero de 2027, que se negoció en torno a los $1.674.
Para octubre de este año, las últimas operaciones reflejaron una expectativa de un dólar mayorista de $1.577,50.
Pese al repunte registrado en las últimas ruedas, el dólar oficial minorista acumuló un aumento de apenas $5 durante julio y de $35 en lo que va de 2026, equivalente a un avance del 2,3%, porcentaje que continúa por debajo de la inflación acumulada en el primer semestre.
Bajaron las reservas, pero el BCRA siguió comprando divisas
Las reservas brutas del Banco Central finalizaron la jornada en US$48.684 millones, tras caer US$352 millones, lo que interrumpió una racha de cuatro ruedas consecutivas de recuperación y volvió a ubicarlas por debajo de los US$49.000 millones.
Según se informó, la disminución respondió a una combinación de pagos a organismos multilaterales y a una valuación negativa de los activos externos.
No obstante, la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial de cambios al adquirir US$45 millones.
Con ese resultado, las compras netas de julio ascendieron a US$1.591 millones, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó US$12.773 millones.
Además, el Banco Central extendió a 133 ruedas consecutivas su racha de saldo positivo en el mercado oficial, aunque el promedio diario de compras del mes descendió a US$106 millones, por debajo de los US$137 millones registrados en mayo, pero aún superior a los US$68 millones de junio.