El dólar minorista subió otro escalón y alcanzó su máximo nominal histórico

El dólar oficial avanzó este martes tras abrir la semana a la baja y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico a nivel minorista. De hecho, las últimas estimaciones del mercado corrigieron al alza sus expectativas del tipo de cambio para los próximos meses.

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió 5,5% a $1.492 para la venta y renovó máximos en lo que va del año. Así, la distancia con el techo de la banda, que hoy se ubicó a $1.815,42, se posicionó a un 21,6% por debajo. En el segmento de contado se operaron casi u$s432,7 millones.

Los contratos de futuros registraron leves subas de hasta el 0,1% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.502,5 para fines de julio y en torno a $1.642 sobre el cierre de diciembre. En una rueda marcada por el bajo volumen, se transaccionaron unos u$s631 millones.

El economista en jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que en el plan financiero para 2026 y 2027 que presentó el Gobierno, se destaca la ratificación de que uno de los objetivos será el de "reducir la dependencia de Wall Street" y asegurar que buscan refinanciar a menor tasa posible, siendo opcional una emisión internacional.

"Respecto a números concretos y comenzando con 2026, se destaca que finalmente los préstamos del Tesoro garantizados por organismos internacionales serán finalmente de u$s4.000 millones, a la vez que se espera una nueva emisión de Bonar a 2029 este año por hasta u$s2.000 millones".

El dólar minorista

Mientras, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) escaló a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2026. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.969,5. De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) el minorista promedió los $1513,07 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró en los $1.565,73, mientras que el MEP lo hizo a $1.529,19. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Qué se espera para el dólar

El pasado lunes se conoció que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual.

Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en $1.482 en julio, unos $35 por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior.

Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. En concreto, el informe estimó un dólar mayorista de $1.513 para agosto, $1.548 para septiembre, $1.589 para octubre, $1.621 para noviembre y $1.673 para diciembre.

De esta manera, la comparación con el REM previo dejó correcciones al alza en buena parte del tramo relevado. Para agosto, la estimación subió cerca de $37; para septiembre, alrededor de $32; mientras que, para diciembre, pasó de $1.658 a $1.673.