El Banco Central bajó la tasa de interés de referencia e impactará en los plazos fijos

La autoridad monetaria recortó el rendimiento que paga a bancos por sacar dinero de circulación del 22% al 20 por ciento. Busca generar incentivos para que los inversores tomen títulos del Tesoro que pagan mejores intereses en la emisión de deuda de la semana que viene.
El Banco Central efectuó una nueva baja de la tasa de interés de referencia de 22% a 20%, lo cual lleva a una caída generalizada de los rendimientos de los activos financieros que arbitran contra ella.
Esta tasa es la que paga la autoridad monetaria cuando los bancos le piden dinero o le depositan el dinero excedente de la operación diaria.
Según reportan operadores de mercado y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la denominada tasa “Repo” entre bancos se ubica en 22%, mientras que la tasa de caución cae a 18%.
Esta nueva baja impactará en los rendimientos de los plazos fijos, por lo que se espera un ajuste descendente en las próximas horas.
La decisión se toma poco antes de dar a conocer los detalles de una nueva licitación para la renovación de vencimientos de deuda en pesos que se realizará el próximo miércoles.
Según datos recogidos por Agencia Noticias Argentinas, el monto a refinanciar es de $14,5 billones, pero en los últimos días el Tesoro y el Banco Central realizaron una serie de canjes previos que reducirán ese monto.
Frente al recorte, Gabriel Caamaño, economista de Outlier, afirmó a Infobae: “La semana que viene hay licitación y el Tesoro necesita pesos. Siempre le bajan la tasa en la previa”. Para Caamaño, la estrategia se explica porque la tasa que paga el Tesoro para tramos largos supera holgadamente la de corto plazo. Esto genera incentivos a estirar plazos, ya que solo el Tesoro ofrece oportunidades de rendimiento en pesos en ese segmento, empujando la demanda hacia sus colocaciones.
“El Tesoro paga más tasa, entonces si vos bajás la tasa corta, generas incentivos a ir a instrumentos más largos que son los que se licitan la semana próxima. Entonces hacés que el que quiere rendimiento en pesos tenga que irse más largo porque corto o líquido no hay rendimiento suficiente”, agregó el especialista. (Fuente: NA-Infobae)