Cuánto rinde un plazo fijo a 30 días: tasas y rendimientos de los bancos

El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más populares. Conocé cuánto rinde en la actualidad y qué tasas ofrecen los principales bancos para un plazo fijo a 30 días.
El plazo fijo se mantiene como una de las opciones más elegidas por quienes buscan un rendimiento previsible y sin grandes riesgos.
A pesar de los vaivenes económicos y las fluctuaciones de las tasas de interés, los plazos fijos siguen ofreciendo una rentabilidad estable, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes desean resguardar sus ahorros a corto plazo. En las últimas semanas, varias entidades financieras ajustaron sus tasas, situándolas cerca del 26% anual, lejos del 35% que se había ofrecido a principios de noviembre del año pasado.
Por ejemplo, si se invierten $1.000.000 a 30 días con una tasa nominal anual (TNA) del 26%, se obtendrá un interés de $21.369,86, lo que significa que al finalizar el plazo, el monto total será de $1.021.369,86. Esta opción es ideal para quienes buscan obtener un rendimiento previsible y sin grandes complicaciones, ya que, al ser una inversión a corto plazo, no requiere un seguimiento constante.
Tasas de los principales bancos para un plazo fijo a 30 días
Las tasas de los plazos fijos a 30 días varían según la entidad financiera. A continuación, te compartimos las tasas vigentes en algunos de los principales bancos argentinos:
Banco Nación Argentina: 26%
Banco Santander Argentina: 25%
Banco Galicia: 22%
Banco Provincia: 26%
Banco Macro: 26%
ICBC: 28%
Banco Bica: 29%
Banco Comafi: 25%
Banco Voii: 31,5%
Banco Masventas: 30%
Las diferencias entre los bancos pueden ser significativas, por lo que es importante comparar las tasas antes de realizar una inversión. Algunos bancos como el Banco Voii o el Crédito Regional Cía. Financiera ofrecen tasas de hasta el 31,5%, lo que los convierte en una opción más atractiva para quienes buscan un mayor rendimiento en un plazo fijo corto.
¿Cómo hacer un plazo fijo a 30 días? Paso a paso
Realizar un plazo fijo es un proceso sencillo que puede hacerse desde la comodidad de tu casa a través de home banking o la app de tu banco. Para hacerlo, solo tenés que seguir estos pasos:
Ingresar a la aplicación o al sitio web del banco.
Buscar la sección "Plazo Fijo" o "Inversiones".
Ingresar el monto a invertir (por ejemplo, $1.000.000).
Elegir un plazo de 30 días.
Confirmar la operación y guardar el comprobante.
Es recomendable hacer el proceso con tiempo y asegurarse de que el monto invertido se ajuste a las tasas más competitivas, para maximizar el rendimiento.
¿Qué es un plazo fijo y para qué sirve?
El plazo fijo es una inversión conservadora en la que se depositan fondos por un tiempo determinado, generalmente a partir de 30 días. A cambio, el banco ofrece una tasa de interés previamente acordada. Durante el período del plazo fijo, el dinero no puede ser retirado, lo que asegura estabilidad y previsibilidad para quienes prefieren no asumir grandes riesgos.
Aunque el rendimiento de un plazo fijo suele quedar por debajo de la inflación, sigue siendo una herramienta confiable para aquellos que desean proteger su dinero a corto plazo, sin tener que preocuparse por las fluctuaciones del mercado. Es una opción particularmente útil en tiempos de incertidumbre económica, donde la estabilidad y la seguridad son prioritarias. (Con información de TN)