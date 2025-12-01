Cuánto cuesta la transferencia de una moto usada y cómo se calcula

El costo de este trámite que se realiza en el Registro Automotor depende de varios factores; cómo se calcula según el origen y modelo del motovehículo.
El mercado de las motos cerrará 2025 con más de 600.000 unidades vendidas, un nivel que no se veía desde 2018. Entre enero y octubre se registraron 535.950 patentamientos de motos 0 km, lo que representa un 38% más en comparación con el mismo período de 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República la Argentina (Acara).
En ese escenario de fuerte demanda, el segmento de motos usadas también muestra una dinámica sostenida, ya que muchas operaciones se concretan como alternativa económica frente al 0 km. Por ello, para quienes evalúan vender su unidad o adquirir una usada, resulta clave conocer cuánto cuesta realizar la transferencia.
El monto correspondiente a la transferencia va a depender del origen de la moto (al igual que sucede con la transferencia de un auto de segunda mano), si es de industria nacional representa un 1,5% del valor del motovehículo, mientras que si es importada se eleva al 2%.
Para ejemplificar, una Honda CB125F Twister modelo 2018 que se fabrica en suelo argentino, tasada en $1.000.000, tiene un costo de transferencia de aproximadamente $15.000. A este monto se suman otros conceptos, como el Formulario 08, indispensable para el cambio de titularidad, y el costo de certificación de firmas.
En simultáneo, es necesario saber que además de la transferencia se necesitan otros documentos para realizar el trámite con éxito:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del comprador y vendedor
- Formulario 08 (puede llenarse de manera digital)
- Título del vehículo
- Cédula del vehículo
- Verificación policial
Estos documentos se tramitan junto con una serie de pagos, como los correspondientes a la transferencia. Para mayores precisiones, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) cuenta con un estimador de costos, tanto para la inscripción de un 0km como para la transferencia de una moto de segunda mano.
En lo que refiere al libre deuda de infracciones de tránsito, es necesario saber que ya no es un requisito obligatorio al momento de realizar una operación en un Registro del Automotor. Sin embargo, en algunos registros puede aparecer como un trámite opcional: si comprador y vendedor acuerdan no exigirlo, entonces no será necesario presentarlo.