Créditos para monotributistas de hasta $50.000.000: requisitos y condiciones

Los créditos para monotributistas disponibles en noviembre 2025 ofrecen hasta $50.000.000 con tasas competitivas. Conocé los requisitos y cómo solicitarlos.
Los monotributistas que busquen acceder a créditos personales en noviembre de 2025 tienen diversas opciones disponibles en entidades financieras de todo el país.
Desde el Banco Nación hasta la billetera virtual Naranja X, los créditos para monotributistas brindan montos elevados, condiciones accesibles y tasas competitivas, incluso para aquellos que no se encuentran en relación de dependencia.
Estas líneas de crédito están orientadas a quienes necesitan financiar gastos imprevistos, invertir en equipos o impulsar proyectos y emprendimientos. Las opciones se ajustan a diferentes perfiles, y los montos van desde $10.000 hasta $50.000.000, dependiendo de la entidad financiera y de las condiciones del solicitante.
Banco Nación: hasta $50.000.000 para monotributistas activos
Una de las opciones más destacadas es la línea de crédito ofrecida por el Banco Nación, que otorga préstamos de hasta $50.000.000 a monotributistas activos. El crédito puede ser solicitado con plazos de hasta 72 meses y tasas competitivas, que van desde el 70% de TNA (Tasa Nominal Anual) si se tiene cuenta en la entidad, o 80% si no se dispone de ella.
Los monotributistas interesados deberán cumplir con algunos requisitos, como presentar el Certificado de Cumplimiento Censal emitido por el INDEC y tener una edad mayor a 18 años y menor a la edad jubilatoria al momento de finalizar el crédito. Además, la primera cuota no puede superar el 30% del ingreso declarado por el solicitante. Para solicitar el crédito, los interesados deben ingresar a la web del Banco Nación o acercarse a una de sus sucursales y completar los pasos indicados.
Banco Macro y Naranja X: otras opciones digitales y presenciales
El Banco Macro también ofrece créditos personales para monotributistas, con montos de hasta $32.000.000 y plazos de hasta 60 meses. Las tasas van desde el 72% hasta el 89% de TNA, con condiciones más favorables para quienes son clientes de la entidad. Para acceder a este crédito, es necesario presentar documentación como el DNI, la constancia de CUIL, el comprobante de domicilio y la última declaración del monotributo.
Por su parte, Naranja X presenta una opción 100% digital, ideal para quienes buscan rapidez y un proceso sin trámites presenciales. La entidad ofrece créditos de hasta $9.000.000, con tasas que varían entre el 55% y el 153% de TNA. La principal ventaja de Naranja X es la acreditación inmediata del crédito, que se puede gestionar a través de su app. Los requisitos incluyen ser cliente de Naranja X, estar inscripto en el monotributo, no registrar deudas en mora y validar la identidad con un selfie.
Requisitos comunes y condiciones de los créditos
Independientemente de la entidad que se elija, existen requisitos comunes para acceder a los créditos para monotributistas. En general, se exige estar inscripto en el monotributo, presentar documentación que acredite los ingresos y tener un buen historial crediticio. En algunos casos, también se solicita una validación de identidad mediante aplicaciones móviles o mediante un trámite presencial.
Los créditos personales para monotributistas permiten financiar desde proyectos personales hasta necesidades imprevistas, y las entidades financieras ofrecen montos y plazos flexibles. Las tasas varían según el perfil de cada solicitante, pero en todos los casos se ofrecen opciones competitivas dentro del mercado de préstamos personales. (Con información de TN)