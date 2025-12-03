Créditos hipotecarios UVA: los bancos ajustan las tasas y se reconfigura el mapa de cuotas

REDACCIÓN ELONCE
Tras las elecciones legislativas, las entidades financieras modificaron sus tasas y cambiaron el ranking de accesibilidad. Elonce analizó las nuevas condiciones: cuotas que van de $809.000 a más de $2 millones según el banco.
El mercado de créditos hipotecarios ajustados por UVA volvió a mostrar una intensa dinámica en las últimas semanas, impulsado por el resultado de las elecciones legislativas que ratificó el acompañamiento al Gobierno y generó mayor actividad en el sistema financiero.
Varias entidades reajustaron sus tasas nominales anuales (TNA), lo que modificó por completo el ranking de las opciones más convenientes para quienes buscan acceder a su vivienda.
En la actualidad, las tasas oscilan entre un mínimo del 6% anual —entre las más bajas de los últimos años— y valores que superan el 15%, según la entidad, el tipo de cliente y si el solicitante cobra o no su sueldo en el banco. A pesar del repunte inflacionario, los créditos UVA mantienen atractivo porque la tasa base continúa siendo menor que en períodos previos, lo que permite una cuota inicial más accesible.
Este escenario se da en un contexto donde alquilar un departamento de tres ambientes ya ronda los $850.000 mensuales en zonas como CABA, lo que lleva a muchas familias a replantear si conviene seguir pagando alquiler o asumir una deuda hipotecaria de largo plazo.
Bancos públicos y digitales se imponen en el podio
La diferencia entre bancos públicos y privados se consolidó con claridad este mes: mientras los estatales mantienen las tasas más competitivas, los privados ajustaron al alza o reservaron sus mejores condiciones para clientes premium.
Banco Nación: liderazgo con la tasa más baja del mercado
El Banco Nación continúa encabezando el ranking. Ofrece una tasa del 6% anual, financia hasta el 75% del valor de tasación y otorga plazos de hasta 30 años.
La cuota inicial por un crédito equivalente a US$100.000 se ubica alrededor de $809.000, cifra sensiblemente inferior al promedio del sistema.
BBVA: digitalización y competitividad para clientes sueldo
Con una tasa del 8% para quienes cobran sus haberes en la entidad, el BBVA se posiciona entre las alternativas más fuertes. La cuota inicial por US$100.000 ronda los $1.100.000, con financiamiento de hasta el 70% de la propiedad y plazos de 30 años. Su mayor exigencia es el ingreso mínimo, estimado en $1.250.000, aunque ofrece procesos ágiles y 100% digitales.
Banco del Sol: tercera opción con financiamiento amplio
La fintech Banco del Sol completa el podio con una tasa del 9%, financiando hasta el 80% del valor del inmueble. Exige ingresos mínimos cercanos a $1.000.000 y cobra una comisión de pre-cancelación del 4% + IVA si el crédito se liquida antes de los 180 días.
Estas tres entidades se ubican en el tramo más accesible del mercado, con cuotas entre $800.000 y $1.100.000, marcando una diferencia notable respecto de los bancos privados tradicionales.
Suba de tasas y pérdida de competitividad en el sistema privado
La sorpresa del mes fue el movimiento del Banco Credicoop, que aplicó una fuerte suba en sus tasas, pasando a ubicarse entre las más caras del sistema. Para clientes con acreditación de haberes, la TNA aumentó de 10,5% a 12,5%, y para quienes no cobran allí, de 11,5% a 13,5%.
Con este ajuste, Credicoop pasó de ser una alternativa de equilibrio a competir directamente con bancos como Galicia y Santander.
En términos prácticos, la cuota inicial por un crédito equivalente a US$100.000 puede superar los $1.600.000, alejándose de los bancos públicos y las fintech.
Los bancos privados más tradicionales mantienen tasas que duplican a las del Nación o Brubank.
-Galicia y Santander: tasas del 15% anual, con cuotas iniciales cercanas a $1.900.000.
-Supervielle: también con 15% pero plazos máximos de 15 años, eleva aún más la cuota inicial, que puede llegar a $2.000.000.
La brecha entre públicos/digitales y privados tradicionales supera el 100%, marcando un contraste inédito en la última década.
Competencia entre privados
El ICBC se sumó a la carrera por captar clientes y redujo sus tasas desde el viernes pasado:
-11% anual para clientes con sueldo.
-12% anual para el resto.
-(antes 13% y 14%).
Esta baja siguió el movimiento del BBVA, que luego de las elecciones redujo su tasa para clientes del 10,5% al 7,5%.
Visión de los especialistas
El economista Andrés Salinas, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, interpretó estas decisiones como parte de una estrategia comercial: “La reducción de tasas del ICBC busca ganar terreno en un mercado en expansión, donde los bancos privados intentan competir con el liderazgo del Nación”.
No obstante, alertó: “Estas bajas son tácticas, no estructurales. Reflejan competencia comercial más que una mejora del costo del dinero”.
Salinas advirtió que la continuidad del repunte hipotecario dependerá de la estabilidad financiera y de la evolución de la inflación:
“La recuperación puede frenarse si los bancos vuelven a endurecer condiciones o si la inflación repunta”.
Obstáculos estructurales: informalidad y burocracia
El consultor inmobiliario y contador Luis Hauserman señaló que las dificultades para acceder a un crédito hipotecario siguen siendo múltiples:
“El principal problema es la informalidad laboral, que impide justificar ingresos bajo parámetros bancarios”.
Indicó además que los procesos de tasación y los trámites notariales generan demoras superiores a los 90 días, lo que limita el acceso a una proporción reducida de la población.
El panorama general del mercado, según Tejido Urbano
El director ejecutivo de Tejido Urbano, Fernando Álvarez de Celis, aportó su visión sobre el desempeño del sector:
“El crédito hipotecario mantiene niveles elevados y superiores a los de 2024, aunque las estadísticas muestran un endurecimiento gradual de las condiciones”.
El relevamiento de la fundación destaca:
-Tasa promedio del sistema: 6,39%
Plazo medio: 24 años
Ticket promedio CABA: US$92.015
El análisis concluye que los créditos hipotecarios siguen siendo una herramienta clave para dinamizar la construcción y sostener el mercado inmobiliario, aunque su evolución dependerá de la confianza macroeconómica y de la estabilidad de la moneda local. (Con información de TN)