Cómo solicitar un crédito hipotecario del Banco Nación 100% online y sin ir a la sucursal

La entidad lanzó una nueva plataforma digital que permite iniciar, gestionar y obtener la aprobación del crédito hipotecario en menos de 24 horas. El único trámite presencial es la firma de la escritura.
El Banco de la Nación Argentina puso en marcha un sistema completamente digital para la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios, que permite a los interesados financiar la compra de una vivienda sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.
Desde el lunes 12 de enero, los clientes pueden iniciar el trámite, cargar la documentación y recibir una oferta personalizada de monto, tasa y plazo en menos de un día, a través del sitio oficial del banco y de la plataforma +Hogares con BNA.
Cómo funciona el nuevo crédito hipotecario digital
El proceso se realiza íntegramente online y está pensado para simplificar y acelerar el acceso a la vivienda propia. El circuito incluye:
Inicio de la solicitud desde la web, sin turno previoCarga digital de la documentación requeridaEvaluación centralizada por un equipo especializadoRespuesta en menos de 24 horas hábiles
La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal elegida por el cliente.
Cuánto financia el Banco Nación
Para créditos destinados a la adquisición de vivienda, el banco financia hasta:
El 75% del valor de compra o de tasación, tomando el monto menorCon condiciones definidas según ingresos, plazo y perfil crediticio
Esto permite a los solicitantes conocer rápidamente si califican y con qué condiciones, antes de avanzar con la operación.
Propiedades e inmobiliarias incluidas
La plataforma también integra al sector inmobiliario. A través del sistema:
Las inmobiliarias pueden publicar propiedades verificadasLos usuarios con crédito aprobado pueden buscar viviendas aptas para financiamientoSe agiliza el cruce entre compradores con crédito disponible y propiedades listas para escriturar
Este esquema reduce tiempos y evita gestiones innecesarias.
Con más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados en todo el país, el Banco Nación busca consolidar su liderazgo en este segmento y reforzar su rol en la reactivación del crédito para la vivienda.
La iniciativa apunta a un modelo más ágil, accesible y federal, adaptado a una demanda creciente de trámites digitales y mayor transparencia.