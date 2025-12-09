Caputo sobre el nuevo bono en dólares: "El objetivo es conseguir u$s1.000 millones a una tasa menor a 9%"

Luis Caputo dio una señal de lo que espera el Gobierno que ocurra en la emisión de un nuevo bono en dólares pautada para este miércoles y que marcará el regreso de Argentina al endeudamiento en moneda extranjera a través del mercado de capitales. Dijo que su objetivo es conseguir "aproximadamente u$s1.000 millones a una tasa por debajo del 9%".

Así lo planteó el ministro de Economía esta mañana en el marco de una charla organizada por el Grupo IEB en la que fue entrevistado por el fundador y presidente de la compañía financiera, Juan Ignacio Abuchdid. Allí, también afirmó que "Argentina tiene un potencial de comprimir enormemente el riesgo país". Y sostuvo que "es importante que salga el presupuesto y, sobre todo, las leyes. Las reformas que estamos mandando son la esencia de hacia dónde queremos ir".

Es que este miércoles, el Gobierno licitará un nuevo bono en dólares a cuatro años, que pagará un cupón de intereses del 6,5% y que se emitirá bajo legislación local. La intención oficial es cubrir con esa colocación parte del pago a los bonistas de enero por más de u$s4.200 millones. La principal incógnita en la city pasaba por cuántos dólares conseguirán a través de esa operación y a qué costo.

La afirmación de Caputo buscó orientar las expectativas y, de alguna manera, incidir en las evaluaciones posteriores del resultado de la colocación.

Las reservas y el dólar

El funcionario también justificóeste martes la falta de acumulación de reservas que le achaca buena parte de la city al Gobierno. "Queremos que sea lo más barata posible", planteó en referencia a que solo comprarán dólares en la medida en que se recupere la demanda de dinero.

Caputo aseguró que el FMI no los va a forzar a flotar y que, por ende, no saldrán "a comprar dólares como locos". "Eso no va a ser así ni mucho menos", enfatizó. Y recalcó que no se va a salir del esquema de bandas y que incluso eso ya está consensuado con el Fondo. "Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que todavía tiene volatilidad política", agregó.

Insistió en que solo comprarán reservas en la medida en que aumente la demanda de dinero para no generar una suba del dólar artificial ni emitir pesos que no van a ser demandados y que tendrían que esterilizarse con pasivos remunerados: "Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible".

En ese sentido, reiteró que, según sus proyecciones, podría comprar entre u$s7.000 millones y u$s21.000 millones en función de cómo evolucione la demanda de dinero el próximo año, siempre que haya la oferta de dólares suficiente. Y aclaró que considera que la deuda y, eventualmente, la inversión serían las aportantes de divisas: "Creemos que la cuenta financiera de la balanza de pagos será la fuente principal de oferta de dólares".

Sobre la reforma laboral

En otro aspecto, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiando en que en un breve plazo se va a poder darle mayor profundidad al mercado de capitales argentino para que no haya dependencia de Wall Street. Y para ello, consideró clave un punto de la reforma laboral, los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos fondos se van a constituir con 3 puntos de lo que ahora se dirige a financiar el sistema jubilatorio, pero su objetivo será asistir a las empresas financieramente en los casos de despido.

El funcionario consideró que los FAL "van a ser clave" ya que a su entender "van a alimentar los mercados de capitales". "Argentina tiene que desarrollar un mercado interno, y no tiene que depender de Wall Street". afirmó el funcionario. De hecho lo anunció como reto de su gestión: "Quiero terminar lo más posible con esa dependencia para que las empresas y el propio gobierno cuando tengan que refinanciar lo hagan en el mercado local", señaló ante una plantea de mas de 200 empresarios y financistas.

En ese sentido aseguró que "el mercado local será una prioridad y los vamos a lograr rápidamente". También consideró que la inclusión del principio de presunción de inocencia en la reforma tributaria contribuirá a generar un mercado local. Señaló que "le va a dar un envión fenomenal". Se trata de un articulo incluido en el Presupuesto 2026 que le permite al público usar sus dólares del colchón, con la supuesta seguridad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no le va a preguntar por el origen de los mismos. En Argentina hay unos u$s243.000 millones fuera del sistema bancario. "Es un absurdo que esa gente tenga su dinero ahí perdiendo el 5% anual", señaló Caputo. (fuente Ámbito)