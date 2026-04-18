Caputo brindó detalles sobre los fondos garantizados con organismos multilaterales

El ministro de Economía brindó precisiones sobre el esquema de financiamiento respaldado por organismos multilaterales y resaltó el apoyo del Fondo Monetario Internacional tras su participación en las reuniones de primavera en Washington.
El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones sobre el esquema de financiamiento respaldado por organismos multilaterales y resaltó el apoyo del Fondo Monetario Internacional tras su participación en las reuniones de primavera en Washington.
Luego de tres días de actividad en la capital estadounidense, el funcionario evaluó de manera positiva la gira y destacó los avances vinculados a la segunda revisión del acuerdo con el FMI, así como el diseño de herramientas para asegurar financiamiento destinado a cubrir vencimientos de deuda en el corto plazo.
Caputo mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, a quien describió como una interlocutora clave en el proceso. Según indicó, el diálogo reflejó un alto nivel de confianza y coincidencia en la estrategia económica adoptada por el Gobierno, publicó La Nación.
El plan oficial contempla la obtención de unos 10.000 millones de dólares a través de distintas vías. Entre ellas, se destacan unos 4.000 millones provenientes de bancos privados con garantías de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de colocaciones de deuda en moneda extranjera y un componente asociado a procesos de privatización.
El ministro explicó que esta estrategia busca refinanciar compromisos a tasas más bajas que las disponibles en el mercado, lo que permitiría reducir el riesgo país y generar mejores condiciones para futuras emisiones. En ese sentido, señaló que el respaldo de los organismos multilaterales fue clave para validar el esquema.
Las tasas de estas estructuras garantizadas por organismos internacionales rondan entre el 5,5% y 6,5%, menor al 9,5% o más que el Gobierno podría conseguir en el mercado en este momento.
“De alguna manera les volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo nosotros lo cumplimos. Cuando decíamos hace algunos meses que no salíamos al mercado porque estábamos analizando alternativas más baratas, algunos decían ‘ah, se perdieron la oportunidad o nos están mintiendo’. No, no estábamos mintiendo. Y esta es la prueba. Lo que pasa es que cerrar estos acuerdos lleva tiempo”, dijo Caputo.
También indicó que, con este conjunto de herramientas, el Gobierno proyecta cubrir los vencimientos de deuda de los próximos 18 meses, lo que le otorga mayor margen para administrar el acceso al financiamiento externo sin recurrir a colocaciones inmediatas en los mercados.
“Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de la Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Ahora, el mercado lo predecía más arriba porque tiene en cuenta el pasado argentino, que pesa mucho. Fuiste un país que defaulteó nueve veces, que le sacó 13 ceros a su moneda, que tuvo dos hiperinflaciones. No nos apura nadie, la idea es que saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagar por los próximos 18 meses, ¿para qué forzar una situación?“, indicó.
Respecto a la posibilidad de volver a emitir deuda en el corto plazo, Caputo consideró que no es una prioridad en el escenario actual, aunque no descartó que un cambio en las condiciones del mercado pueda modificar esa evaluación.
En relación al vínculo con el FMI, sostuvo que el organismo acompañó el programa económico y valoró los resultados obtenidos hasta el momento. Además, calificó como “positiva” la revisión del acuerdo que permitirá un nuevo desembolso, sujeto a la aprobación del directorio.
Finalmente, el titular de Economía reafirmó que la política fiscal continuará orientada al equilibrio de las cuentas públicas y que cualquier modificación en materia tributaria dependerá de la consolidación del superávit, con el objetivo de sostener la estabilidad macroeconómica. "No queremos es incurrir en ningún déficit. No queremos de ninguna manera exponer a los argentinos a una situación en la que se puede perder el ancla fiscal. Entonces la forma en que vamos a seguir bajando impuestos es en la medida en que logremos aumentar el nivel de superávit. Ellos lo tienen claro”, señaló.
El ministro también destacó que Georgieva pone a la Argentina de ejemplo como uno de los países que mejor atravesó el impacto de la guerra en Medio Oriente. “La Argentina siempre fue un país al que le pasó lo contrario. Cada vez que había un shock era el que más sufría, independientemente de cuál fuera el shock”, dijo.