CAME: ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y acumulan baja de 3,5% en 2026

Las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% en abril y sigue la retracción, según CAME. El consumo mostró debilidad en casi todos los rubros y las empresas mantuvieron cautela frente a inversiones.
Las ventas minoristas pyme registraron una caída del 3,2% interanual en abril y profundizaron la retracción del consumo interno durante el inicio de 2026. El relevamiento difundido por Confederación Argentina de la Mediana Empresa también reflejó una baja mensual del 1,3% y una contracción acumulada del 3,5% en el primer cuatrimestre del año.
El informe mostró que la actividad comercial continuó debilitada en un contexto atravesado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos operativos y una mayor cautela de los consumidores al momento de comprar.
Desde la entidad señalaron que el gasto de los hogares siguió concentrado en productos esenciales y en compras vinculadas a necesidades inmediatas o de recambio estacional. En paralelo, las promociones, descuentos y opciones de financiación en cuotas continuaron siendo determinantes para sostener parte del movimiento comercial.
Caídas en casi todos los rubros
El relevamiento sectorial indicó que seis de los siete rubros analizados mostraron retrocesos interanuales durante abril. Los descensos más pronunciados se registraron en bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una caída del 12,3%.
También retrocedieron perfumería, con un descenso del 7,2%, y ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una baja del 4,2%. Otros segmentos vinculados al consumo cotidiano y bienes semidurables también reflejaron un escenario de menor demanda.
La única excepción fue el rubro farmacia, que registró un incremento interanual del 6,1%, impulsado principalmente por productos relacionados con la salud y el consumo esencial. Desde CAME remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo siguió condicionando el nivel general de actividad.
Ventas online y cautela empresarial
Uno de los pocos datos positivos del informe estuvo relacionado con el comercio electrónico. Las ventas online realizadas por comercios con local físico crecieron 8% interanual durante abril y mostraron además un incremento mensual desestacionalizado del 0,7%.
Sin embargo, la mejora del canal digital no alcanzó para compensar la caída general de las ventas minoristas. En muchos casos, el comercio electrónico funcionó como una herramienta para sostener operaciones frente a la menor circulación en los locales físicos.
Respecto al clima empresarial, el informe evidenció una leve mejora frente a marzo. El 53,3% de los comerciantes aseguró que su situación se mantiene estable respecto del año pasado, mientras que la percepción negativa descendió al 39,6%.
Pocas expectativas de inversión
A pesar de cierta moderación en el deterioro, las expectativas empresariales continuaron siendo prudentes. El 49% de los comerciantes estimó que la situación económica de su negocio seguirá igual durante los próximos 12 meses.
En tanto, el 37,2% proyectó una mejora y el 13,8% consideró que el panorama podría empeorar. La mayoría de los comerciantes también afirmó que continúa postergando decisiones de inversión.
Según el relevamiento de CAME, el 58,7% sostuvo que actualmente no es un buen momento para invertir, mientras que solo el 12,6% percibió oportunidades favorables. Desde la entidad indicaron que la baja demanda, el aumento de los gastos fijos y la volatilidad de los costos de reposición continúan siendo los principales factores de preocupación para el sector pyme.