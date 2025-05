La actualización de los montos permitidos para extraer dinero en efectivo generó consultas entre usuarios bancarios de todo el país. Por eso, cajeros automáticos: cuánto dinero se puede retirar por día y cómo aumentar el monto se convirtió en una de las preguntas más frecuentes entre clientes de diversas entidades. En mayo, los principales bancos de la Argentina ajustaron los topes de extracción diarios, y la mayoría ofrece alternativas digitales para modificarlos según las necesidades del usuario.

Cada banco define su propio límite de acuerdo con el tipo de cuenta, la red de cajeros (Link o Banelco) y el perfil del cliente. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brindó consejos sobre cómo operar de manera segura en cajeros automáticos, especialmente cuando se trata de montos elevados.

Los valores varían ampliamente. Por ejemplo, el Banco Nación estableció un límite de $150.000 por día, que puede ampliarse hasta $500.000 a través de home banking. El Banco Provincia permite retiros de hasta $400.000, mientras que el Banco Ciudad ofrece un máximo de $800.000, con la opción de elevarlo a $1.200.000 según el canal de gestión utilizado.

Límites actualizados por entidad bancaria

El Banco Galicia fijó un tope de $400.000 en la red Banelco, aunque permite hasta $1.000.000 si se utiliza un cajero propio. El ICBC definió su límite en $550.000 diarios, y el Banco Macro lo posicionó en $600.000. En tanto, el Banco BBVA implementó el monto más alto entre las entidades privadas, con extracciones de hasta $2.100.000 por día, dependiendo del perfil del cliente.

Foto: Archivo Elonce.

En el Banco Santander, los clientes pueden retirar entre $600.000 y $1.000.000, en función de la categoría de la cuenta. Aquellos con membresías Platinum o Black acceden a los montos máximos. Por su parte, el Banco Credicoop mantiene un límite de $170.000, sin opción de ampliación automática por el momento.

Los usuarios que operan con cajeros automáticos de bancos distintos al emisor de su tarjeta deben tener en cuenta que, por cuestiones operativas, los topes suelen ser inferiores. Esto puede afectar la disponibilidad de fondos, sobre todo en horarios de alta demanda o en localidades con pocas terminales disponibles.

Cómo aumentar el límite diario y operar de forma segura

Respecto a cajeros automáticos: cuánto dinero se puede retirar por día y cómo aumentar el monto, la mayoría de los bancos permite gestionar el incremento del límite diario de forma digital. Para hacerlo, se debe ingresar al home banking, acceder a la sección de tarjetas y seleccionar la opción “modificar límite”. Dependiendo de la entidad, puede requerirse una verificación adicional por teléfono o mediante una clave de seguridad.

Este procedimiento es rápido y suele reflejarse de inmediato. Sin embargo, cada institución impone un tope máximo que no puede ser superado, incluso con modificaciones manuales. Es fundamental consultar previamente cuáles son esos rangos, especialmente antes de realizar una operación que requiera montos elevados.

Por último, el BCRA recordó una serie de recomendaciones de seguridad: evitar operar en cajeros aislados o mal iluminados, cubrir el teclado al ingresar la clave, no aceptar ayuda de desconocidos y revisar que la ranura del cajero no tenga dispositivos externos. Además, se recomienda no retirar todo el dinero en una sola operación si se trata de sumas altas. (Con información de Ámbito)