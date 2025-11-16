 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Grandes rebajas anticipan la temporada de calor

Cadenas de supermercados liquida ventiladores con descuentos de hasta 71%

16 de Noviembre de 2025
Ventiladores en oferta.
Foto: TN.

Importantes cadenas de supermercados lanzaron rebajas de hasta el 71% en ventiladores, con opciones en ChangoMás, Carrefour y Jumbo. Hay cuotas sin interés y modelos desde $39.000.

Cadenas de supermercados iniciaron una liquidación masiva de ventiladores con descuentos que llegan al 71% y numerosas alternativas de financiación. Las rebajas se encuentran disponibles en ChangoMás, Carrefour y Jumbo, que pusieron a disposición modelos de pie, turbo, industriales y de techo, ante el incremento de la demanda por la llegada del calor.

 

En ChangoMás, los precios comienzan en $50.999 para opciones básicas, mientras que los modelos más potentes e industriales superan los $150.000, aunque con rebajas del 20%. Estas ofertas incluyen la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Naranja, además de descuentos adicionales en compras exclusivamente online.

 

 

Entre los productos más consultados figuran el Ventilador De Pie Liliana VP20P a $98.999 (10% off) y el Axel Turbo 20″ a $79.599 (20% off). También se destaca la oferta de ventiladores de techo, como el modelo Liliana VTHM600 a $251.999 con un 10% de descuento, disponible únicamente en la plataforma MasOnline.

 

Jumbo se suma con rebajas del 10% al 25%

 

Foto: TN.
Foto: TN.

 

Jumbo incorporó múltiples modelos a su liquidación, reforzando la estrategia de la cadena de supermercados de ofrecer productos esenciales con fuertes descuentos. Entre las propuestas más económicas aparece el Ventilador Turbo Nex de 20″, que quedó en $52.499,25 (25% off). La lista incluye ventiladores de pie, pared, retro e industriales, con rebajas escalonadas según las prestaciones.

 

Los modelos industriales, adaptados a talleres y ambientes de gran circulación, también forman parte de las promociones. Un ejemplo es el Ventilador Industrial Axel de 25″, que presenta un descuento del 20% y quedó en $135.999,20. Asimismo, Jumbo ofrece ventiladores con control remoto, diseños retro y equipos de cinco velocidades para quienes buscan mayor comodidad.

 

 

Otro artículo destacado es el Ventilador Liliana VTHB104, con 10% de descuento y un precio final de $95.399,10, que combina estética clásica con eficiencia energética.

 

Carrefour lidera con el descuento más alto: 71%

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Carrefour lanzó una de las promociones más fuertes dentro del segmento de la cadena de supermercados, con un descuento del 71% en el Ventilador Turbo Philco 16″, que pasó de $138.665 a $39.999. Este modelo figura entre los más vendidos dentro del canal online.

 

La cadena también ofrece opciones desde $39.000, como el ventilador Indelplas de 12″, y alternativas más completas como el ventilador de techo Protalia con luz LED y control remoto a $159.000 (16% off). En la mayoría de los productos se puede pagar en 12 cuotas fijas con Visa o mediante Mi Carrefour Crédito, lo que amplía el acceso a los artículos más costosos.

 

Los descuentos, sumados a la posibilidad de financiar sin interés, impulsaron el interés de los consumidores que buscan anticiparse a las altas temperaturas previstas para esta semana y reducir gastos en equipamiento doméstico.

Temas:

cadenas de supermercados ofertas ventiladores
