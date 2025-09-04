Autos 0 KM: con menos planes a tasa cero, qué modelos aún los tienen disponibles

Autos 0 KM a tasa cero en septiembre. El inicio de septiembre trajo novedades en el mercado automotor argentino. A pesar de que el Gobierno decidió mantener altas las tasas de interés, varias marcas renovaron sus planes de financiación a tasa 0% para la compra de autos 0 km.

Sin embargo, el volumen de unidades disponibles bajo esa modalidad se redujo, lo que refleja el costo financiero que enfrentan las terminales para sostener estas promociones.

Toyota volvió a quedar fuera de los programas de crédito sin interés, mientras que otras compañías mantuvieron planes acotados. De manera no oficial, las automotrices reconocieron que cada vez son menos los vehículos que pueden ser financiados en estas condiciones, obligando a los compradores a evaluar opciones con tasas subsidiadas pero superiores al 0%.

Las ofertas de Stellantis y Chevrolet

Stellantis, con sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën, sigue apostando a la financiación como herramienta de ventas. Fiat ofrece líneas UVA de hasta $12 millones en 24 meses o hasta el 80% del valor del vehículo en 12 meses, con topes de $20 millones. En tasa fija, propone hasta $10 millones a 12 meses sin interés y hasta $15 millones al 9,9%. La nueva pick-up Titano tiene planes UVA de $40 millones a 18 meses al 6,9% o $20 millones en 12 meses a tasa 0%.

Peugeot sostiene la “Tasa Express” de $12 millones a 12 meses sin interés para toda la gama, además de líneas exclusivas con tasas del 12,9% y 25,9%. En tanto, Citroën replica esquemas similares, con hasta $12 millones a 12 meses sin interés y planes en UVA de hasta $26 millones a 48 meses con tasa del 17,9%.

Chevrolet mantiene planes de tasa 0% en 12 meses y tope de $12 millones para modelos como Onix, Tracker y Montana. Para S10 y Trailblazer, los montos ascienden a $20 millones. También incorpora líneas más largas, de 18 y 30 meses, con tasas que van del 9,9% al 34,9%.

Jeep, Ram, Nissan y Renault

Jeep ofrece hasta $10 millones a 12 meses sin interés en modelos como Renegade y Compass, además de planes UVA por $30 millones a 12 meses también con tasa 0%. Ram suma la pick-up Rampage con $10 millones en 12 meses a tasa 0% o $30 millones bajo modalidad UVA.

Nissan mantiene sus planes de tasa 0% a 24 meses para la Frontier en distintas versiones, con montos que llegan a $20 millones. La gama completa de Frontier, junto con Kicks, Versa y Sentra, también accede a planes de $12 a $20 millones en 12 meses sin interés.

Por su parte, Renault continúa con sus “Renault Days” y ofertas de e-commerce. La gama eléctrica (Megane E-Tech y Kangoo E-Tech) tiene planes de $20 millones a 18 y 24 cuotas sin interés, mientras que Kwid, Logan y Kardian acceden a cupos de $10 a $13 millones en hasta 18 meses a tasa 0%.

Ford y DS, con propuestas limitadas

Ford mantiene planes UVA a 24 meses con tasa 0% para la Ranger y Transit, hasta el 60% del valor del vehículo. Además, ofrece créditos en pesos con tasa fija del 9,9% a 12 meses, con montos de hasta $30 millones según la versión.

La marca premium DS ofrece créditos de $22 millones a 12 meses al 16,9% y hasta $30 millones al 29,9% en 12 meses. Para el DS 7, la línea UVA permite financiar hasta $40 millones en 12 meses con tasa del 5,9%.

Una tendencia en retroceso

Aunque aún existen oportunidades de acceder a planes de autos 0 km a tasa 0% en septiembre 2025, las terminales redujeron de manera significativa los cupos y montos disponibles. El mercado empieza a inclinarse hacia esquemas con tasas más elevadas, que van del 5,9% al 34,9% según el modelo y el plazo, lo que marca una clara tendencia hacia la financiación con costos más altos. (Con información de Infobae)