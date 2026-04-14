 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Reunión con la Mesa de Enlace

Autoridades y dirigentes del campo abordaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo puso en valor "la decisión de ponerle un tope del 30 por ciento al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para este año 2026".

14 de Abril de 2026
Abordaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural.
Abordaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Foto: (GPER).

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo puso en valor "la decisión de ponerle un tope del 30 por ciento al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para este año 2026".

Se concretó este martes un nuevo encuentro entre autoridades del gobierno de Entre Ríos y representantes entrerrianos de las entidades gremiales nucleadas en la Mesa de Enlace. Fue para abordar detalles del Impuesto Inmobiliario Rural de 2026.

 

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, encabezaron la reunión en Casa de Gobierno junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho. Por las entidades formaron parte Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; y Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas.

 

En ese ámbito Bernaudo puso en valor "la decisión de ponerle un tope del 30 por ciento al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para este año 2026". Precisó que sucede tal cosa a partir de un marco de diálogo con las organizaciones de sector y "en un contexto global complejo, con la guerra en Medio Oriente empujando los precios del combustible".

 

Sumó que "en este espacio de integración entre los sectores público y privado se expresó la buena predisposición entre ambas partes para avanzar sobre herramientas fiscales que mejoren los caminos productivos".

 

Asimismo, Korell indicó: "Desde ATER, comenzaremos a la brevedad con las reuniones para evaluar los cálculos referentes a las tasas impositivas según el rendimiento de cada zona agroeconómica de la provincia".

Temas:

ATER Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos Guillermo Bernaudo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso