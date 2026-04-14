Autoridades y dirigentes del campo abordaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo puso en valor "la decisión de ponerle un tope del 30 por ciento al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para este año 2026".
Se concretó este martes un nuevo encuentro entre autoridades del gobierno de Entre Ríos y representantes entrerrianos de las entidades gremiales nucleadas en la Mesa de Enlace. Fue para abordar detalles del Impuesto Inmobiliario Rural de 2026.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, encabezaron la reunión en Casa de Gobierno junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho. Por las entidades formaron parte Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; y Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas.
En ese ámbito Bernaudo puso en valor "la decisión de ponerle un tope del 30 por ciento al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para este año 2026". Precisó que sucede tal cosa a partir de un marco de diálogo con las organizaciones de sector y "en un contexto global complejo, con la guerra en Medio Oriente empujando los precios del combustible".
Sumó que "en este espacio de integración entre los sectores público y privado se expresó la buena predisposición entre ambas partes para avanzar sobre herramientas fiscales que mejoren los caminos productivos".
Asimismo, Korell indicó: "Desde ATER, comenzaremos a la brevedad con las reuniones para evaluar los cálculos referentes a las tasas impositivas según el rendimiento de cada zona agroeconómica de la provincia".