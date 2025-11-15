Aumento salarial bancario: el sueldo inicial supera los $1,9 millones en octubre

El aumento salarial bancario correspondiente a octubre de 2025 quedó confirmado tras el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. La mejora del 2,3% eleva el salario inicial del rubro a $1.959.956,26, un monto que impacta directamente sobre todas las remuneraciones brutas —remunerativas y no remunerativas— así como en los adicionales convencionales y no convencionales establecidos en el convenio colectivo. Con esta actualización, los empleados bancarios acumulan un incremento del 24,8% en los primeros diez meses del año, siempre en comparación con las escalas vigentes a diciembre de 2024.

El sindicato que conduce Sergio Palazzo informó que la actualización se aplicará sin demoras a partir del régimen de ajuste automático que distingue a la actividad bancaria. Este mecanismo evita los retrasos administrativos que suelen generar trabas en la homologación de las paritarias de otros sectores, permitiendo así que los trabajadores reciban los incrementos de manera inmediata.

Según la información oficial difundida en un comunicado, la suba alcanza tanto al salario básico como a la participación en las ganancias —conocida como ROE—, que en conjunto conforman el ingreso total para quienes recién comienzan en la actividad financiera. Este guarismo, que se analiza mes a mes, continúa siendo uno de los parámetros salariales más altos dentro del mercado formal argentino.

Un convenio con actualización automática que se diferencia del resto del mercado

El aumento salarial del sector fue rubricado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA), extranjeros (ABA) y el Banco Central. El acuerdo contempla una modalidad de ajuste que permite al salario acompañar la evolución de la inflación sin necesidad de renegociaciones permanentes, lo que aporta previsibilidad dentro de un escenario económico volátil.

Foto: Archivo.

En un contexto donde numerosas actividades discuten paritarias con demoras, revisiones intermitentes y cláusulas de renegociación, el sistema de actualización bancaria funciona como referencia para otros gremios. La continuidad de este mecanismo fue celebrada por el sindicato como una herramienta que protege el poder adquisitivo de los trabajadores del sector financiero.

Además del salario inicial, la actualización impacta en los adicionales que conforman la estructura salarial bancaria. Entre ellos se encuentran los adicionales por función específica, los pagos por tareas especializadas, las horas extras, la compensación por presentismo, los premios por productividad y otros conceptos que aumentan el ingreso mensual según la posición y el desempeño de cada trabajador.

El Día del Bancario y los beneficios adicionales del convenio

Dentro de los conceptos alcanzados por el aumento salarial bancario también se encuentra el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en un mínimo de $1.747.233,21. Este beneficio —uno de los más altos entre las actividades del país— se reconoce como una remuneración especial para todos los trabajadores en esa fecha, al ser considerada jornada no laborable con pago extraordinario.

La suba también se aplica a los adicionales no convencionales, aquellos que surgen de acuerdos particulares dentro de los bancos o de arreglos específicos para determinadas funciones. De esta manera, la mejora del 2,3% tiene un efecto transversal que impacta en la mayoría de los rubros salariales que integran la actividad financiera. (Con información de Infobae)