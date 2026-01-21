ARCA habilitó la recategorización del Monotributo: plazos, aumentos y cómo hacer el trámite

La recategorización del Monotributo quedó habilitada en enero tras la actualización de los topes de facturación y valores de referencia, que subieron un 14,28% en línea con la inflación del segundo semestre de 2025. Con este ajuste, ARCA busca adecuar el régimen simplificado a la variación de precios y evitar que contribuyentes queden fuera por límites desactualizados.

El trámite impacta en el monto que se pagará durante los próximos seis meses e incluye el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social. La nueva cuota comenzará a regir desde febrero.

Cómo saber si corresponde recategorizarse

No todos los inscriptos deben realizar el trámite. Solo corresponde si los ingresos o parámetros considerados por el régimen superaron o quedaron por debajo de los límites de la categoría declarada anteriormente. Para la evaluación se toman los últimos 12 meses devengados y no los cobrados, un punto clave para quienes facturan servicios.

Además de la facturación, la normativa contempla consumo eléctrico, superficie afectada a la actividad y alquileres devengados. En actividades recientes, menos de seis meses, el contribuyente no debe modificar su encuadre.

La recategorización permanecerá abierta hasta el 5 de febrero. El proceso se realiza en el portal oficial del Monotributo, donde se consulta la categoría vigente, se ingresan los ingresos del período y se confirma el nuevo encuadre. Una vez finalizado, debe imprimirse la credencial actualizada.

Qué pasa si está mal hecha

Si el trámite corresponde y no se hace, ARCA puede recategorizar de oficio a partir de marzo en una categoría superior, tomando datos reales de facturación y otros parámetros. Cuando el contribuyente debía subir y no lo hizo, el organismo puede aplicar recargos sobre el impuesto integrado y los aportes, además de exigir la diferencia acumulada.

Si el error es a la baja, por ejemplo, declarar ingresos menores a los reales, la diferencia también puede generar cargos posteriores y pérdida de beneficios del régimen simplificado. Por eso se recomienda revisar la información antes de confirmar.

La actualización del Monotributo implica revisar el período completo, no el mes más reciente. En muchos casos, el error más frecuente es utilizar ingresos cobrados y no devengados. También suele omitirse el parámetro de alquileres o superficie, que pueden modificar el encuadre aunque la facturación sea correcta.

Cuotas actualizadas a partir de febrero

Las cuotas mensuales del Monotributo quedarán de la siguiente manera: