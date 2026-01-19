Impuesto a las Ganancias: se conocieron las nuevas escalas  

ARCA publicó las tablas del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Puede haber devolución de dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las deducciones personales y la escala del Impuesto a las Ganancias aplicables a empleados en relación de dependencia para el primer semestre de 2026. La actualización, ya disponible en el sitio oficial del organismo, tiene impacto inmediato en las retenciones mensuales y habilita la devolución de importes retenidos en exceso, ya que rige con carácter retroactivo al 1° de enero.
Esta medida resulta clave tanto para trabajadores alcanzados por el tributo como para empleadores, que deberán recalcular las liquidaciones ya efectuadas en caso de haber aplicado las tablas correspondientes al período anterior. El esquema define nuevos mínimos no imponibles, deducciones por cargas de familia y una escala progresiva con alícuotas que van del 5% al 35%, según el nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Montos vigentes
Los conceptos deducibles del Impuesto a las Ganancias para personas humanas alcanzadas por la cuarta categoría presentan los siguientes valores anuales:
- Ganancias no imponibles (artículo 30, inciso a): $5.151.802,50
- Cargas de familia (artículo 30, inciso b):
- Cónyuge: $4.851.964,66
- Hijo: $2.446.863,48
- Hijo incapacitado para el trabajo: $4.893.726,96
- Deducción especial (artículo 30, inciso c):
- Apartado 1: $18.031.308,76
- Apartado 1 – “nuevos profesionales/emprendedores”: $20.607.210,01
- Apartado 2: $24.728.652,02
Además, se mantiene la deducción especial equivalente a la doceava parte del total de deducciones de los incisos a), b) y c) apartado 2, que se computa según la situación particular de cada contribuyente.
Estos valores determinan el piso a partir del cual los ingresos quedan alcanzados por el impuesto y resultan determinantes para reducir la base imponible mensual de los trabajadores en relación de dependencia.
Cómo se calcula
La tabla de alícuotas publicada por ARCA establece tramos acumulados de ganancia neta imponible, con montos fijos a ingresar y porcentajes crecientes sobre el excedente. El esquema es el siguiente:
- Hasta $2.000.030,09: 0%
- Más de $2.000.030,09 y hasta $4.000.060,17: 5% sobre el excedente
- Más de $4.000.060,17 y hasta $6.000.090,26: 9%
- Más de $6.000.090,26 y hasta $9.000.135,40: 12%
- Más de $9.000.135,40 y hasta $18.000.270,80: 15%
- Más de $18.000.270,80 y hasta $27.000.406,20: 19%
- Más de $27.000.406,20 y hasta $40.500.609,30: 23%
- Más de $40.500.609,30 y hasta $60.750.913,96: 27%
- Más de $60.750.913,96: 35%
Este esquema define una progresividad más clara del impuesto y permite estimar con mayor precisión el impacto del tributo sobre el ingreso disponible de los asalariados.
Aplicación retroactiva y devolución de retenciones
El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la publicación de las tablas habilita de inmediato su aplicación por parte de los empleadores. “De esta forma, los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y empezar a aplicar las retenciones a los empleados considerando las tablas del primer semestre 2026”, señaló.
Domínguez remarcó además que la normativa tiene efecto retroactivo al 1° de enero, por lo que “si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, tienen que hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido de más”.
En la práctica, el especialista advirtió que muchas empresas demoran la actualización de sus sistemas de liquidación. “Es muy probable que si alguna empresa paga en estos días, siga aplicando tablas anteriores y lo solucione en el próximo pago”, indicó. No obstante, aclaró que algunas firmas optan por recalcular de inmediato y devolver exclusivamente la retención de Ganancias, beneficiando de forma directa al trabajador.
La actualización de las escalas de Ganancias tiene un doble efecto. Por un lado, alivia la carga tributaria efectiva sobre los salarios, especialmente en un contexto de ajustes nominales de ingresos. Por otro, genera una obligación administrativa adicional para los empleadores, que deben recalcular retenciones y efectuar devoluciones cuando corresponda, indica el sitio Economis.
Desde el punto de vista fiscal, la medida ordena el esquema de retenciones del primer semestre de 2026 y reduce contingencias futuras por ajustes mal aplicados. Para los asalariados alcanzados, en cambio, puede traducirse en mejoras puntuales en el ingreso de bolsillo durante los próximos meses, producto de las devoluciones retroactivas.