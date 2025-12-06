Anses otorgará más de $300.000 a personas sin empleo: cómo cobrarlo

En un contexto económico marcado por el cierre de empresas y despidos en diversas áreas, muchos trabajadores se ven en la necesidad de recurrir a la asistencia económica que ofrece Anses para aquellos que se encuentran desempleados. Este trámite permite acceder a la prestación por desempleo, que en diciembre de 2025 llegará a un monto máximo de hasta $334.800, si se cumplen los requisitos establecidos por el organismo. Esta ayuda está pensada para quienes han perdido su empleo y cumplen con los aportes laborales correspondientes.

El programa está destinado a una amplia variedad de trabajadores, dependiendo de su situación laboral previa. En el caso de los trabajadores permanentes, deben haber realizado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Los trabajadores eventuales o de temporada deben acreditar 12 meses de aportes en los últimos 3 años y haber trabajado más de 90 días en el último año. Para los trabajadores de la construcción, se requieren 8 meses de aportes en los 2 años previos al cese laboral. Además, es necesario no estar recibiendo otras prestaciones incompatibles como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Foto: Archivo.

Cómo realizar el trámite para cobrar la prestación por desempleo

Existen dos formas de realizar el trámite para acceder a la prestación por desempleo. La primera opción es online: los interesados deben reunir la documentación requerida, ingresar a Mi Anses con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, iniciar la Atención Virtual, seleccionar la opción "Prestación por Desempleo" y completar la declaración jurada. En este caso, también es necesario subir los archivos digitalizados. La segunda opción es presencial: los solicitantes deben pedir un turno en la web de Anses, presentarse en la oficina correspondiente con DNI y la documentación original y copia, y completar la solicitud en el lugar asignado.

El monto de la prestación es proporcional al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo formal, con un tope establecido por el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para diciembre de 2025, el monto máximo es de $334.800, pero con los ajustes que se aplicarán en los próximos meses, la cifra continuará incrementándose, alcanzando los $376.600 en agosto de 2026. Además, Anses ha confirmado un aumento del 1,95% en diciembre.

Foto: Archivo.

Fechas de cobro y próximos aumentos

El calendario de pagos para la prestación por desempleo varía según la terminación del DNI de los beneficiarios. Los primeros pagos comenzarán el 22 de diciembre para aquellos con DNI terminado en 0 y 1. El resto de los pagos se distribuirán a lo largo de los días siguientes: 23 de diciembre para DNI terminados en 2 y 3, 26 de diciembre para los que terminan en 4 y 5, 29 de diciembre para los terminados en 6 y 7, y 30 de diciembre para los documentos con terminación en 8 y 9.

Para quienes aún no han tramitado la prestación, los próximos meses también presentan aumentos programados. Así, enero de 2026 iniciará con un incremento del 1,85%, elevando el monto de la prestación a $341.000, mientras que en agosto de 2026 se alcanzará un total de $376.600, con ajustes mensuales cada mes. (Con información de BAE Negocios)