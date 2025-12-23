El Gobierno abrió la licitación nacional e internacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná con dragado a 40 pies

El Gobierno nacional aprobó los pliegos y lanzó la licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal, por donde se moviliza el 80% de las exportaciones argentinas. El proceso prevé modernización, dragado y señalización del sistema.
El Gobierno nacional avanzó formalmente en el proceso de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al convocar a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, destinada a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas hacia los mercados internacionales.
La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 67/2025, que aprobó los pliegos de bases y condiciones junto con los lineamientos técnicos, económicos y ambientales que regirán la concesión. La documentación oficial quedó disponible para su consulta y descarga a través del portal CONTRAT.AR, dando inicio a la etapa final del proceso licitatorio.
Alcance de la concesión
La licitación contempla una concesión de obra pública por peaje que abarcará el tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto denominado Confluencia con el río Paraguay, y la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. Se trata del corredor fluvial más relevante para el comercio exterior argentino, por el que circulan granos, subproductos, combustibles y cargas industriales.
El objetivo central del proceso fue garantizar la continuidad operativa del sistema, incorporar mejoras tecnológicas, asegurar niveles adecuados de profundidad navegable y optimizar la señalización, factores considerados estratégicos para la competitividad logística del país.
Plazos y procedimiento
Según lo establecido en la resolución, el cierre para la presentación de ofertas fue fijado para el 27 de febrero de 2026 a las 13 horas, y el procedimiento se realizará exclusivamente de manera digital a través de la plataforma CONTRAT.AR. Además, se dispuso la conformación de una Comisión Evaluadora integrada por representantes técnicos y administrativos de la ANPyN, que tendrá a su cargo el análisis integral de las propuestas presentadas.
El llamado a licitación será publicado durante tres días consecutivos en el portal oficial, en el Boletín Oficial y en el sitio internacional DGMarket, con el fin de asegurar una amplia difusión y favorecer la participación de oferentes nacionales e internacionales.
Dragado y concesión
Mientras los pliegos lanzados en octubre de 2024 establecían un dragado a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, los actuales llevan esa profundización a 40 pies. El cambio parece menor, pero es clave para eliminar el falso flete.
Desde ahí, serán los estudios ambientales y de factibilidad los que determinen si se sigue escalando en la profundidad, a 42 o 44 pies.
Uno de los cambios más conversados en las mesas técnicas que el gobierno convocó en diversas provincias durante el año fue el plazo de concesión. Hubo coincidencias en que 30 años y otros 30 de prórroga automática eran demasiado.
Asociado con la UNCTAD, la oficina de la ONU especializada en infraestructuras críticas, el gobierno modificó el plazo y lo bajó a 25 años. También agregó la posibilidad de hacer distintas revisiones –de tarifa, de diseño del canal, de equipos necesarios- cada 10 años, para dar mayor flexibilidad al contrato que se firme con un concesionario privado.
Observaciones previas y ejes del debate
Antes de la apertura formal de la licitación, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación habilitó una Etapa de Observaciones Previas, orientada a fortalecer los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. En ese período se recibieron unas 40 presentaciones de distintos actores del sector, vinculadas principalmente a cuestiones técnicas, económicas y ambientales.
Las observaciones estuvieron centradas en aspectos como las tarifas mínimas de peaje, el diseño de los buques que operan en la hidrovía y la profundidad navegable medida en pies. Esa etapa concluyó oficialmente el 16 de diciembre, cuando se dio por cerrado el período de consultas y se aprobó un informe final que sistematizó y evaluó los aportes recibidos, los cuales fueron considerados en la versión definitiva de los pliegos.
La apertura de la licitación marcó un paso clave en la definición del futuro esquema de gestión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un sistema considerado vital para la economía argentina y el desarrollo del comercio exterior.