 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Werner prueba su Ford Mustang antes del inicio de la Copa de Oro de TC

El piloto de Paraná busca afinar su auto tras una etapa con varios inconvenientes y se prepara para la primera fecha de la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera en San Luis.

4 de Septiembre de 2025
Werner prueba su Ford Mustang antes del inicio de la Copa de Oro.
Werner prueba su Ford Mustang antes del inicio de la Copa de Oro.

Mariano Werner, quien se consagró ganador en la carrera de Córdoba y logró clasificarse a la Copa de Oro, no tuvo una etapa regular como esperaba. Durante el torneo, enfrentó distintos problemas con el Ford Mustang que lleva el número 4 en sus laterales.

En cuatro oportunidades, el piloto no pudo completar la totalidad de las vueltas por diferentes motivos. En el arranque del certamen, en Viedma, el inconveniente se produjo en la transmisión. En la fecha 4, en Toay, una falla en una bujía obligó a Werner a desertar.

En Posadas, su auto sufrió la rotura de dos impulsores y también tuvo que abandonar. Finalmente, en San Juan, el motor funcionó con cinco cilindros y no pudo continuar.

 

Preparación para la Copa de Oro

Por estos motivos, el “Zorro” alista su Mustang en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, de cara a la primera fecha de la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis.

Esta será la primera de las dos pruebas que Werner tiene previstas con su vehículo, con el objetivo de llegar a la competencia en óptimas condiciones y evitar los problemas que marcaron su etapa anterior.

Temas:

Mariano Werner Copa de Oro Turismo Carretera Automovilismo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso