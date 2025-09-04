Werner prueba su Ford Mustang antes del inicio de la Copa de Oro de TC

Werner prueba su Ford Mustang antes del inicio de la Copa de Oro.

Mariano Werner, quien se consagró ganador en la carrera de Córdoba y logró clasificarse a la Copa de Oro, no tuvo una etapa regular como esperaba. Durante el torneo, enfrentó distintos problemas con el Ford Mustang que lleva el número 4 en sus laterales.

En cuatro oportunidades, el piloto no pudo completar la totalidad de las vueltas por diferentes motivos. En el arranque del certamen, en Viedma, el inconveniente se produjo en la transmisión. En la fecha 4, en Toay, una falla en una bujía obligó a Werner a desertar.

En Posadas, su auto sufrió la rotura de dos impulsores y también tuvo que abandonar. Finalmente, en San Juan, el motor funcionó con cinco cilindros y no pudo continuar.

Preparación para la Copa de Oro

Por estos motivos, el “Zorro” alista su Mustang en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, de cara a la primera fecha de la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis.

Esta será la primera de las dos pruebas que Werner tiene previstas con su vehículo, con el objetivo de llegar a la competencia en óptimas condiciones y evitar los problemas que marcaron su etapa anterior.