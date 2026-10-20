Werner necesita sumar para acercarse en la Copa de Oro del TC: “No tenemos margen de error”

Mariano Werner afrontará una fecha decisiva del Turismo Carretera en Rosario. El piloto entrerriano marcha séptimo en la Copa de Oro, con 59 puntos, y buscará recuperarse tras el abandono en San Nicolás. “Tenemos que ser contundentes”, advirtió.
Mariano Werner buscará sumar puntos importantes en la Copa de Oro del Turismo Carretera durante la fecha 13 del campeonato, que se disputará en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El piloto entrerriano ocupa el séptimo puesto del certamen con 59 unidades y se encuentra quinto en la clasificación general, por lo que necesita un buen resultado para acercarse a los líderes.
El tricampeón de la categoría llega después de un abandono en San Nicolás, donde una rotura del diferencial lo dejó fuera de competencia. Ese inconveniente representó un golpe para sus aspiraciones al título, especialmente después de haber comenzado la Copa de Oro con una victoria en San Luis.
“Hemos tenido un buen arranque en San Luis, ganando, y lamentablemente tuvimos el traspié que no debíamos tener en San Nicolás con la rotura del diferencial”, expresó Werner al analizar su presente deportivo.
Werner anticipó una carrera donde la clasificación será fundamental
El Turismo Carretera regresará al autódromo Juan Manuel Fangio después de siete años. La última presentación de la categoría en Rosario fue en 2019, cuando Werner terminó decimoquinto en la final, a 12,7 segundos del ganador, Matías Rossi.
Sin embargo, el entrerriano consideró que aquellos antecedentes tienen poca incidencia en el presente. “Pasó mucho tiempo y es difícil tomar eso como referencia. Me quedo con lo de este año”, explicó.
Respecto de la competencia, anticipó: “Imagino una carrera que va a depender mucho de la clasificación. Hay que apostar todo ahí”. También destacó que la puesta a punto del vehículo será determinante para conseguir un resultado competitivo.
“Tenemos que pensar en tres grandes fines de semana”
Werner reconoció que el abandono en San Nicolás todavía pesaba en sus aspiraciones. “Duele mucho”, admitió, aunque se mostró confiado en revertir la situación durante las próximas competencias, indicó Carburando.
“Soy optimista de poder recuperar. Entiendo que vienen circuitos donde algunas marcas pueden andar mejor, pero la puesta a punto va a ser primordial”, sostuvo.
El piloto remarcó que deberá concentrarse en sus propios resultados. “Tenemos que depender lo menos posible del resto, pensar en tres grandes fines de semana y tener esa cuota de suerte”, señaló.
Consultado sobre el margen de error disponible, fue contundente: “Nada, cero. No lo debería haber nunca y lo tuvimos”.
Finalmente, mencionó a Julián Santero y Otto Fritzler entre los rivales competitivos en la definición del campeonato. “Hay que trabajar, ser contundentes. No podemos tener más margen de error”, concluyó.