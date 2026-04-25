Werner clasificó segundo en el TC Pick Up y Mazzacane obtuvo la “pole” en La Plata

REDACCIÓN ELONCE
Werner clasificó segundo en el TC Pick Up en La Plata, donde Gastón Mazzacane se quedó con la pole position. Ambos dominaron con la Foton Tunland G7 en la tercera fecha de la temporada.
Mariano Werner clasificó segundo en el TC Pick Up durante la jornada de clasificación disputada este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El paranaense quedó a 226 milésimas de Gastón Mazzacane, quien obtuvo su primera pole position en la categoría.
La actividad tuvo como objetivo definir el orden de largada para las series del domingo, en una sesión donde los pilotos buscaron su mejor registro en pista. La jornada estuvo marcada por el dominio de la camioneta Foton Tunland G7.
Mazzacane fue el más veloz con un tiempo de 1 minuto, 28 segundos y 576 milésimas, lo que le permitió quedarse con el primer puesto y lograr su mejor resultado clasificatorio desde su llegada a la divisional.
Dominio de Foton y expectativa para las series
Detrás del líder se ubicó Mariano Werner, quien completó el 1-2 de la marca y se aseguró el primer lugar de largada en la segunda serie del domingo. El entrerriano volvió a mostrarse competitivo y se posicionó como uno de los candidatos para la final.
El tercer puesto fue para Agustín Canapino, con Chevrolet, a 509 milésimas del mejor registro. Más atrás se ubicaron Ignacio Faín, con Ford, y Hernán Palazzo, con Toyota, completando los cinco primeros de la clasificación.
Las series se disputarán este domingo a partir de las 11. La primera tendrá a Mazzacane y Canapino en la primera fila, mientras que Werner encabezará la segunda batería desde las 11.25, acompañado por Faín.
La final, el objetivo del fin de semana
La carrera final del TC Pick Up se largará a las 13 y se disputará a un máximo de 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero. El resultado de las series será determinante para el orden de partida.
Werner buscará capitalizar su posición de privilegio en la serie para aspirar a la victoria en la final, en un circuito donde ya ha demostrado competitividad en otras categorías.
La clasificación del TC Pick Up en La Plata dejó como saldo un claro dominio de la marca Foton y anticipa una definición abierta para la jornada del domingo.