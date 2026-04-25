River superó por 3 a 1 a Aldosivi con goles de Galoppo, Colidio y Páez

River superó 3 a 1 a Aldosivi. Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez, River se quedó con la victoria en el Monumental. Aldosivi llegó al empate parcial gracias al tanto de Tomás Fernández.
River superó a Aldosivi por 3 a 1 en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscaba reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo.
El desarrollo del partido:
Terminó el partido: River le ganó 3-1 a Aldosivi
Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Coldio y Kendry Páez, el Millonario se quedó con la victoria en el Monumental. El Tiburón llegó al empate parcial gracias al tanto de Tomás Fernández.
50' ST: Gol de River: Kendry Páez marcó el 3-1 ante Aldosivi
Joaquín Freitas llegó hasta el área, habilitó al ecuatoriano que fue el único que lo acompañó, y luego de controlar la pelota se perfiló y sacó el remate para estirar la ventaja.
KENDRY PÁEZ HIZO UN GOLAZO Y LO LIQUIDÓ PARA RIVER CONTRA ALDOSIVI ⚽🇪🇨#LPFxTNTSports
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46' ST: El travesaño salvó a River
Natanael Guzmán intentó sorprender y casi marca un golazo en el Monumental, en una de las pocas llegadas del Tiburón.
ERA UN GOLAZO ⚽❌
Román hizo un jugadón y casi lo empata para Aldosivi contra River. #LPFxTNTSports
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45' ST: Se van a jugar seis minutos más
38' ST: Gol de River: Facundo Colidio marcó el 2-1 ante Aldosivi
El Millonario pobló el área de Aldosivi y tras un pase de Aníbal Moreno dentro del área, la pelota le quedó al delantero que solo tuvo que empujarla.
COLIDIO LA EMPUJÓ AL GOL Y RIVER LE GANA 2-1 A ALDOSIVI ⚽#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/zhLaG3yRjY— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
29' ST: El travesaño salvó a Aldosivi
Juan Cruz Meza sacó un fuerte remate que pegó en el palo del arco de Aldosivi.
MEZA REVENTÓ EL TRAVESAÑO Y RIVER TUVO EL 2-1 ANTE ALDOSIVI 💣💥#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/45IVOXx2QZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
28' ST: River tuvo el segundo
Tras el tanto del Tiburón, el Millonario llegó con todo al área rival.
26' ST: Gol de Aldosivi: Tomás Fernández marcó el 1-1 ante River
Un centro desde la derecha, luego de una bueno jugada colectiva, Fernández apareció solo frente al Santiago Beltrán para igualar el encuentro.
FERNÁNDEZ PONE EL EMPATE 1-1 PARA ALDOSIVI CONTRA RIVER EN EL MONUMENTAL 🦈⚽#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/YDQUkJNRZu— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
20' ST: Cambios en River
Juan Cruz Meza y Joaquín Freitars ingresaron por Giuliano Galoppo y Maxi Salas, respectivamente.
14' ST: Aldosivi desperdició un tiro libre
En una de las pocas situaciones de peligro que logró generar el Tiburón, Nicolás Cordero intentó de pelota parada pero su remate se fue desviado.
7' ST: Colidio probó de tiro libre
El delanto se hizo cago de una pelota detenida frontal al arco, pero se remate se fue lejos.
Comenzó el segundo tiempo
River y Aldosivi ya juegan los últimos 45 minutos en el Monumental.
Terminó el primer tiempo: River la gana 1-0 a Aldosivi
Con un tanto de Giuliano Galoppo, el Millonario se impone en el Monumental ante el Tiburón.
38' PT: Gol de River: Giuliano Galoppo marcó el 1-0 ante Aldosivi
Luego de varios intentos, tras un rebote de Axel Werner, el volante que se sumó al área solo tuvo que hacer un movimiento con el cuerpo para empujar la pelota y abrir el marcador.
LA PELOTA REBOTÓ EN GALOPPO Y HAY GOL DE RIVER FRENTE A ALDOSIVI ⚪🔴#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Q7vw1t4buh— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
36' PT: River sigue intentando pero sin claridad
El Millonario maneja el encuentro pero se queda sigue sin tener precisión en los tramos finales.
30' PT: Aldosivi casi sorprende a River
Esteban Rolón vio a Santiago Beltrán adelantado e intentó desde lejos convertir en el Monumental. El arquero de River estuvo atento para atajar la pelota pero fue el primer aviso del Tiburón.
24' PT: Salas se perdió el primero
Tras un córner, la pelota rebotó en dos jugadores de Aldosivi y le quedó a Maxi Salas, que dentro del área chica, sin dudarlo, remató al arco, pero la pelota se fue afuera.
MAXI SALAS SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE ALDOSIVI EN EL MONUMENTAL 😳#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/mtRfKFIVk3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
21' PT: Primer cambio y preocupación en Aldosivi
Martín García, quien fue el primer amonestado del partido, fue a pelear una pelota, pero en el choque con un jugador de River en el aire cayó mal y tuvo que retirarse en camilla. Se retiró llorando de la cancha. En su lugar ingresó Tomás Fernández.
19' PT: River se queda sin ideas
El conjunto de Eduardo Coudet intenta generar ataques rápidos, pero en las últimas llegadas por las bandas termina enviando centros sin precisión.
15' PT: River no puede romper la defensa de Aldosivi
El Milonario continúa manejando la pelota e intenta, a su manera, llegar al área del rival que está bien acomodado y corta cualquier avance.
10' PT: River maneja la pelota
El Millonario controla el juego ante un rival que espera cerca de su área.
2' PT: River casi marca el primero
Tras un córner, lograron desviar la pelota que se fue cerca del arco de Aldosivi en la primera llegada del encuentro.
GALOPPO TIRÓ EL TACO A LA PASADA Y CASI HACE UN GOLAZO PARA RIVER VS. ALDOSIVI ⚽❌#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/vBu5HNeoFC— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
Formación de River
El entrenador de River, Eduardo Coudet, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Giuliano Galoppo; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Formación de Aldosivi
El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Israel Damonte, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a River por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.