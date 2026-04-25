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Deportes Torneo Apertura

River superó por 3 a 1 a Aldosivi con goles de Galoppo, Colidio y Páez

River superó 3 a 1 a Aldosivi. Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez, River se quedó con la victoria en el Monumental. Aldosivi llegó al empate parcial gracias al tanto de Tomás Fernández.

25 de Abril de 2026
Triunfo de River en su estadio,
Triunfo de River en su estadio, Foto: (River).

River superó 3 a 1 a Aldosivi. Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez, River se quedó con la victoria en el Monumental. Aldosivi llegó al empate parcial gracias al tanto de Tomás Fernández.

River superó a Aldosivi por 3 a 1 en el Monumental por la 16° jornada del Torneo Apertura. El Millonario buscaba reponerse del duro golpe sufrido ante Boca en el Superclásico el pasado domingo.

 

El desarrollo del partido:

 

Terminó el partido: River le ganó 3-1 a Aldosivi

Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Coldio y Kendry Páez, el Millonario se quedó con la victoria en el Monumental. El Tiburón llegó al empate parcial gracias al tanto de Tomás Fernández.

 

50' ST: Gol de River: Kendry Páez marcó el 3-1 ante Aldosivi

Joaquín Freitas llegó hasta el área, habilitó al ecuatoriano que fue el único que lo acompañó, y luego de controlar la pelota se perfiló y sacó el remate para estirar la ventaja.

46' ST: El travesaño salvó a River

Natanael Guzmán intentó sorprender y casi marca un golazo en el Monumental, en una de las pocas llegadas del Tiburón.

45' ST: Se van a jugar seis minutos más

 

38' ST: Gol de River: Facundo Colidio marcó el 2-1 ante Aldosivi

El Millonario pobló el área de Aldosivi y tras un pase de Aníbal Moreno dentro del área, la pelota le quedó al delantero que solo tuvo que empujarla.

 

29' ST: El travesaño salvó a Aldosivi

Juan Cruz Meza sacó un fuerte remate que pegó en el palo del arco de Aldosivi.

 

28' ST: River tuvo el segundo

Tras el tanto del Tiburón, el Millonario llegó con todo al área rival.

 

26' ST: Gol de Aldosivi: Tomás Fernández marcó el 1-1 ante River

Un centro desde la derecha, luego de una bueno jugada colectiva, Fernández apareció solo frente al Santiago Beltrán para igualar el encuentro.

 

20' ST: Cambios en River

Juan Cruz Meza y Joaquín Freitars ingresaron por Giuliano Galoppo y Maxi Salas, respectivamente.

 

14' ST: Aldosivi desperdició un tiro libre

En una de las pocas situaciones de peligro que logró generar el Tiburón, Nicolás Cordero intentó de pelota parada pero su remate se fue desviado.

 

7' ST: Colidio probó de tiro libre

El delanto se hizo cago de una pelota detenida frontal al arco, pero se remate se fue lejos.

 

Comenzó el segundo tiempo

River y Aldosivi ya juegan los últimos 45 minutos en el Monumental.

 

 

Terminó el primer tiempo: River la gana 1-0 a Aldosivi

Con un tanto de Giuliano Galoppo, el Millonario se impone en el Monumental ante el Tiburón.

 

38' PT: Gol de River: Giuliano Galoppo marcó el 1-0 ante Aldosivi

Luego de varios intentos, tras un rebote de Axel Werner, el volante que se sumó al área solo tuvo que hacer un movimiento con el cuerpo para empujar la pelota y abrir el marcador.

 

36' PT: River sigue intentando pero sin claridad

El Millonario maneja el encuentro pero se queda sigue sin tener precisión en los tramos finales.

 

30' PT: Aldosivi casi sorprende a River

Esteban Rolón vio a Santiago Beltrán adelantado e intentó desde lejos convertir en el Monumental. El arquero de River estuvo atento para atajar la pelota pero fue el primer aviso del Tiburón.

 

24' PT: Salas se perdió el primero

Tras un córner, la pelota rebotó en dos jugadores de Aldosivi y le quedó a Maxi Salas, que dentro del área chica, sin dudarlo, remató al arco, pero la pelota se fue afuera.

 

21' PT: Primer cambio y preocupación en Aldosivi

Martín García, quien fue el primer amonestado del partido, fue a pelear una pelota, pero en el choque con un jugador de River en el aire cayó mal y tuvo que retirarse en camilla. Se retiró llorando de la cancha. En su lugar ingresó Tomás Fernández.

 

19' PT: River se queda sin ideas

El conjunto de Eduardo Coudet intenta generar ataques rápidos, pero en las últimas llegadas por las bandas termina enviando centros sin precisión.

 

15' PT: River no puede romper la defensa de Aldosivi

El Milonario continúa manejando la pelota e intenta, a su manera, llegar al área del rival que está bien acomodado y corta cualquier avance.

 

10' PT: River maneja la pelota

El Millonario controla el juego ante un rival que espera cerca de su área.

 

2' PT: River casi marca el primero

Tras un córner, lograron desviar la pelota que se fue cerca del arco de Aldosivi en la primera llegada del encuentro.

 

 

Formación de River

 

El entrenador de River, Eduardo Coudet, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

 

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Giuliano Galoppo; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

 

Formación de Aldosivi

 

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Israel Damonte, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio Monumental para enfrentar a River por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

 

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Temas:

River Aldosivi Torneo Apertura
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