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Vóley en Sionista: Joaquín Martinoli analizó el crecimiento del proyecto

El entrenador de Vóley en Sionista, Joaquín Martinoli, participó en Elonce Deportivo FM 98.7 y detalló el desarrollo del proyecto femenino, el crecimiento de jugadoras y la histórica exhibición que se realizará con figuras de la selección argentina.

8 de Mayo de 2026
Joaquín Martinoli.
Joaquín Martinoli. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El entrenador de Vóley en Sionista, Joaquín Martinoli, participó en Elonce Deportivo FM 98.7 y detalló el desarrollo del proyecto femenino, el crecimiento de jugadoras y la histórica exhibición que se realizará con figuras de la selección argentina.

El crecimiento del vóley de Sionista fue el eje de la entrevista a Joaquín Martinoli en el programa Elonce Deportivo, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. El entrenador del proyecto femenino del Centro Juventud Sionista destacó el desarrollo sostenido de la disciplina en una institución históricamente vinculada al básquet y remarcó el impacto de la expansión en divisiones formativas.

 

Estoy incursionando un poco en este el mundo del vóley en Sionista, que es algo nuevo porque se lo conoce por el básquet”, expresó Martinoli al describir sus inicios en la disciplina dentro del club paranaense, que hoy atraviesa una etapa de crecimiento sostenido.

 

Un proyecto en expansión dentro del club

 

Martinoli explicó que el vóley en Sionista tuvo un comienzo intermitente, se vio afectado por la pandemia y luego volvió a crecer con fuerza. “Nace de la mano de Santiago con el mini vóley y el sub 12. Ahí es cuando me reclutan a mí para dar una mano porque empezaron a llegar cada vez más jugadoras”, relató.

 

Actualmente, el proyecto cuenta con una base sólida de deportistas: “Tenemos cerca de 100 jugadoras ya en el club”, afirmó el entrenador, destacando que el crecimiento se dio en todas las categorías competitivas femeninas.

 

Foto: Sionista.
Foto: Sionista.

 

Formación, competencia y estructura deportiva

 

El desarrollo del vóley en Sionista incluye categorías formativas y competitivas que abarcan desde Sub-12 hasta Sub-18, además de niveles promocionales. Martinoli subrayó que el objetivo es consolidar una primera división propia en el futuro.

 

“Es la idea con jugadoras que ya el año que viene pasan a ser Primera porque por la edad, por el nivel que está va evolucionando día a día”, explicó el entrenador durante la entrevista.

 

Infraestructura y crecimiento institucional

 

El entrenador también se refirió a las condiciones de trabajo dentro del club y a los proyectos de mejora edilicia. Destacó la importancia de la infraestructura compartida con el básquet y las reformas planificadas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Hay dos canchas de básquet que también se transforman en cancha de vóley y un mini estadio donde se entrena de lunes a viernes sin descanso”, detalló.

 

Crecimiento del vóley en Paraná

 

El entrenador también analizó el presente del vóley en la ciudad y la región, destacando el crecimiento de clubes y la aparición de talentos formados localmente.

 

En ese sentido, resaltó la evolución del deporte: “no es magia esto”, dijo, al remarcar que el desarrollo se sostiene en trabajo, planificación e infraestructura.

 

Foto: Sionista.
Foto: Sionista.

 

Un proyecto a largo plazo

 

Finalmente, Martinoli subrayó que el crecimiento de Sionista Vóley es progresivo y sostenido. “Sabemos que es un proceso largo, es un camino largo”, señaló, destacando la importancia de la formación y la competencia.

 

El proyecto femenino del club continúa consolidándose como una de las propuestas deportivas en expansión dentro del vóley paranaense, con la mira puesta en el desarrollo integral de sus jugadoras y en la consolidación de una primera división propia.

 

Joaquín Martinoli, entrenador de Sionista Voley en El Once Deportivo

Temas:

Sionista Voley Joaquín Martinoli
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