Video: el impactante nocaut de Staropoli en su regreso al octágono

El Laureano “Pepi” Staropoli protagonizó uno de los momentos más destacados del fin de semana en las artes marciales mixtas tras vencer al afgano Wahed Nazhand con un contundente nocaut en el Fight Nation Championship. El argentino resolvió el combate después de apenas dos minutos y su definición rápidamente se viralizó en redes sociales.

La pelea había generado expectativa desde la previa por la tensión entre ambos luchadores durante el pesaje. Sin embargo, dentro del octágono, el argentino logró imponer condiciones rápidamente y terminó el combate con una espectacular patada de media vuelta que impactó de lleno en el rostro de su rival.

Tras recibir el golpe, Nazhand cayó inmediatamente a la lona y el árbitro intervino para detener las acciones antes de que Staropoli pudiera continuar atacando. El afgano permaneció varios segundos tendido sobre el piso mientras el argentino celebraba su regreso con victoria.

Una definición que recorrió las redes

La acción se convirtió rápidamente en una de las más compartidas del evento. El nocaut de Staropoli comenzó a circular en distintas plataformas por la contundencia del golpe y por la rapidez con la que el argentino resolvió la pelea.

El triunfo representó además una recuperación importante para el peleador argentino, que volvía al octágono después de la derrota sufrida a finales de 2024 ante el ruso Abdoul Abdouraguimov.

💥🇦🇷 PEPI STAROPOLI NOQUEÓ A NAZHAND EN EL PRIMER ROUND EN #FNC30. ¡¡VAAAAMOOOOS!!! https://t.co/cXv9Z99x7H pic.twitter.com/4ZY1A9LdHv — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) May 9, 2026

Luego de la pelea, “Pepi” no ocultó su emoción por regresar al circuito internacional con una victoria de este impacto. Además del triunfo, recibió el reconocimiento al knock-out de la noche, distinción que estuvo acompañada por un premio económico de 5.000 euros.

Una previa cargada de tensión

Antes del combate, la pelea ya había tenido momentos de tensión durante el pesaje oficial. La balanza marcó 80,2 kilos para Staropoli, superando el límite establecido para la categoría wélter.

Pese a esa situación, Wahed Nazhand aceptó continuar con el combate bajo la condición de que al argentino se le descontara un punto en el primer asalto. El clima se volvió todavía más caliente durante el cara a cara entre ambos peleadores.

En ese momento, el afgano se abalanzó sobre el argentino y se produjo un cruce que obligó a intervenir a integrantes de ambos equipos para evitar que el incidente pasara a mayores. Incluso hubo un breve intercambio de golpes antes de que fueran separados.

Finalmente, toda la tensión acumulada en la previa terminó trasladándose al octágono, donde Staropoli necesitó apenas dos minutos para sellar una de las victorias más impactantes de su carrera profesional.