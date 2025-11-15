Video: así fue el violento choque en la Fórmula 3 Metropolitana

La Fórmula 3 de Argentina vivió momentos de alta tensión este sábado cuando un escalofriante accidente interrumpió la competencia en el autódromo de Toay, La Pampa. En la penúltima vuelta de la carrera, el piloto Gianfranco Barbara perdió el control de su vehículo mientras peleaba por el liderazgo de la competencia. El monoplaza salió despedido por el aire tras un fuerte choque, lo que generó la inmediata suspensión de la prueba y dejó en vilo a todos los presentes.

El incidente ocurrió en la vuelta 11 de las 12 pautadas para la carrera, cuando Barbara, involucrado en una disputa de posiciones con otros tres pilotos, rozó la rueda delantera de Sebastián Caram. Este contacto desestabilizó a ambos vehículos, enviando a Caram al pasto y provocando un vuelco espectacular del coche de Barbara, que terminó dando varios tumbos en el aire antes de aterrizar con gran violencia sobre el asfalto.

A pesar de lo impactante de la escena, las autoridades médicas actuaron rápidamente, y Barbara fue trasladado con urgencia a una ambulancia. El Jefe Médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti, tranquilizó al público y a los aficionados del automovilismo al confirmar que el piloto se encontraba en buen estado. "Está lúcido, compensado y hablando con nosotros. No presenta lesiones óseas, solo controlaremos los posibles efectos internos debido a la desaceleración", explicó Balinotti.

TREMENDO VUELCO de Gianfranco Barbara en la Final 1 de la @F3Metropolitana El piloto se encuentra fuera de peligro pic.twitter.com/CPGW0hp5qy — Tomás Molina 🎙 (@TomiMolinaOK) November 15, 2025

Suspensión de la carrera y parte médico tranquilizador

El impacto de la maniobra y la suspensión inmediata de la actividad en pista fueron momentos de gran incertidumbre, ya que el público esperaba con ansiedad noticias sobre el estado de salud del piloto accidentado. Las imágenes captadas por las cámaras mostraban a Barbara con cuello ortopédico mientras era introducido en la ambulancia, lo que causó un gran revuelo entre los asistentes y los seguidores del automovilismo.

En un parte oficial posterior, se detalló que Barbara sería trasladado al hospital de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, para realizarse los estudios de rigor. "Está consciente y charlando con los médicos, pero lo trasladamos a un centro asistencial para asegurar que todo esté en orden", informaron desde el equipo del piloto.

El miembro del equipo AA Racing, Enzo Pieraligi, relató la angustia vivida en boxes. "Fue un momento de mucha desesperación. Al principio, no respondía cuando le hablaba. Ver el golpe tan fuerte me llenó de preocupación, pero ahora sabemos que está bien, lo vimos levantar el pulgar en la camilla", comentó Pieraligi.

El comunicado del equipo.

Posición final y suspensiones por mal clima

A pesar de la magnitud del accidente, la organización de la carrera determinó que las posiciones finales se definirían con base en el orden de la vuelta anterior al accidente. De esta manera, Sebastián Caram, quien había sufrido el contacto pero había logrado continuar en la pista, fue declarado ganador de la competencia.

Mientras tanto, la lluvia, que ya había comenzado a caer a las 16:00, forzó la suspensión de las actividades restantes para esa jornada, incluida la participación de otras categorías en el circuito. La carrera programada para el domingo, a las 11:25, continuará con la expectativa puesta en los pilotos tras el susto vivido.

Afortunadamente, el accidente en la Fórmula 3 de Argentina no dejó consecuencias graves para Gianfranco Barbara, y los aficionados al automovilismo respiraron aliviados tras la confirmación de su buen estado de salud. A pesar de la tensión vivida, la comunidad del deporte sigue unida y esperando más emociones en las futuras competencias. (Con información de Infobae)