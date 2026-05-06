Un entrerriano fue convocado a la Selección Nacional Sub16 de hockey: "Quiero llegar a Los Leones"

REDACCIÓN ELONCE
El joven arquero entrerriano Rodrigo Morales Toyé recibió la convocatoria a la Selección Nacional Sub16 de hockey sobre césped y representará a Entre Ríos en el máximo nivel juvenil.
Con tan solo 15 años, Rodrigo Morales Toyé atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: fue convocado a la Selección Nacional Sub16 de hockey sobre césped. El jugador del Club Atlético Talleres Paraná formará parte de una concentración en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), donde se evalúan los mejores talentos del país.
“La verdad que estoy muy feliz de poder estar ahí, es una muy linda experiencia”, expresó el joven, visiblemente emocionado por la oportunidad. Además, destacó el valor de representar a su provincia en este proceso formativo que reúne a promesas de todo el país.
Rodrigo comenzó su camino en el hockey en 2019 y rápidamente encontró su lugar en el arco. “Juego al hockey desde 2019”, contó. Su historia tiene un fuerte componente familiar.
De Paraná al alto rendimiento nacional
El crecimiento de Morales Toyé fue sostenido. Tras iniciarse en la escuelita “Meraki”, dio el salto a Club Atlético Talleres Paraná, donde consolidó su desarrollo como arquero. “Empecé jugando en una escuelita que fundó mi mamá”, relató.
Su llegada al arco tuvo un origen particular: “En pandemia estábamos aburridos y me dice mi mamá, ‘¿querés probarte?’... salimos al patio y empezamos a pelotear un rato y me gustó”. Desde entonces, no dejó el puesto: “Arquero siempre”, aseguró con convicción.
Antes de dedicarse al hockey, también había tenido experiencia como arquero en el fútbol, lo que le permitió desarrollar reflejos clave. “Normalmente atajaba bien porque yo también cuando era muy chico atajaba en fútbol”, recordó. Esa base hoy se complementa con entrenamiento específico y el acompañamiento de sus entrenadores.
El sueño de vestir la celeste y blanca
El proceso de selección incluyó distintas etapas. Rodrigo fue observado primero en concentraciones locales en Paraná, luego en instancias regionales y finalmente recibió la convocatoria nacional. “Seleccionaron a cuatro y me seleccionaron para una concentración regional y de ahí a la nacional”, explicó.
La instancia regional se llevó a cabo en Rosario, en el estadio mundialista Estadio Mundialista Luciana Aymar. “Las regionales son de un día y las nacionales sí ya son una semana”, detalló sobre el proceso.
El joven arquero tiene claro su objetivo a futuro: “El objetivo de cualquiera, te diría, es llegar a lo más alto del hockey argentino. Jugar en Los Leones”. Su referente es Tomás Santiago, actual arquero de la selección mayor.
Esfuerzo, sacrificio y acompañamiento
El puesto de arquero implica desafíos particulares, tanto físicos como logísticos. “Lo más complicado puede ser la movilidad con el equipo, llevar a todos lados y también es caro comprar todo nuevo”, explicó Rodrigo, en referencia al equipamiento específico que requiere su posición.
A pesar de las exigencias, el joven cuenta con el respaldo de su entorno. “Un saludo a mis padres, a mi abuelo que me bancan en todo, a mi tía que me saca fotos y a toda la familia del rojo”, expresó con gratitud.
La concentración nacional se desarrollará del 11 al 14 de mayo en el CeNARD. Allí, Morales Toyé tendrá la oportunidad de seguir creciendo y acercarse a su gran sueño: defender el arco argentino en lo más alto del hockey internacional.