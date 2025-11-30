Úbeda pone a Boca entre los candidatos al título: "Nafta tenemos y daremos pelea"

Luego del 1-0 ante Argentinos, Úbeda destacó la solidez de Boca y aseguró que el equipo tiene "nafta" para seguir peleando en el Torneo Clausura 2025.
Boca Juniors logró una victoria clave por 1-0 sobre Argentinos Juniors en La Bombonera y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Tras el partido, el entrenador Claudio Úbeda, quien sigue invicto al frente del equipo, se mostró optimista respecto al futuro del Xeneize en el certamen y destacó el compromiso del grupo.
En su conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico de 56 años aseguró que Boca tiene "nafta" suficiente para dar pelea en la recta final del torneo. "Estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales, pero siento que el grupo está 100% comprometido, trabajando día a día para ganar", afirmó el Sifón, quien dejó claro que el equipo se encuentra con mucha confianza.
Un equipo sólido y en crecimiento
Úbeda también elogió la solidez defensiva de Boca, que en los últimos partidos ha mantenido el arco de Agustín Marchesín en cero. "Un equipo serio tiene que aprender a no pasarla bien, pero sabíamos cómo jugarle a Argentinos", explicó. El Sifón destacó que la clave estuvo en salir rápido de la presión y atacar los espacios, aunque reconoció que les faltó la "estocada final".
El entrenador también alabó a la dupla central formada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, además de los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco, quienes, según Úbeda, no se desentienden de la defensa "por locura", sino por "situaciones de juego". Esta solidez en todas las líneas genera una mayor confianza en los futbolistas y les permite jugar con mayor libertad.
Boca se prepara para los semifinales
Al referirse a los posibles rivales de Boca en las semifinales, Úbeda mencionó a Racing y Tigre, destacando que ambos equipos tienen estilos de juego distintos, pero que Boca está preparado para enfrentarlos. "Esperaremos al que tenga que ser y trabajaremos para poder ganar ese partido", aseguró el técnico.
Con seis victorias consecutivas y una defensa que sigue imbatida, Boca se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo. Úbeda y sus dirigidos están más enfocados que nunca en el objetivo final: el título del Torneo Clausura 2025. (Con información de TyC Sports)