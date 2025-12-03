Turismo Carretera: el plan de Mariano Werner para fortalecer la motorización en 2026

Mariano Werner sufrió un año complicado en su vida deportiva, con muchos abandonos por roturas de motores, que lo marginaron de la lucha grande en el Turismo Carretera. Tras la salida de Rody Agut y la llegada de Guillermo Pianca, el de Paraná inició charlas con Mario y Luis Riva, motoristas de larga data en el Turismo Nacional.

El Turismo Carretera estuvo en Toay, La Pampa, disputando la cuarta fecha de la Copa de Oro RUS. Allí, Mariano Werner parecía que se quedaba con la victoria luego de un fin de semana arrollador, pero su gran debilidad del 2025 volvió a aparecer: los problemas del motor. Tras el abandono, el ídolo de Ford habló con la prensa y contó sus opciones para armar el equipo el año que viene.

“Con Mario y Luis (Riva) vengo trabajando hace mucho tiempo, por ahí no se ha visto, pero nos han dado una mano directa o indirectamente. Soy respetuoso de Guillermo Pianca, el cual le ha puesto lo mejor y muchas veces el salado soy yo. Esa es la realidad, entonces no le puedo echar la culpa a uno u otro motorista. Rescato la pasión que le ha puesto el Mosquito (Pianca). Y bueno, por supuesto que lo de Riva, si bien es una opción, dependerá de cómo se vaya dando de acá a finales de diciembre, que va a ser importante”, expresó.

En referencia a sus planes, Werner dialogó con Carburando y se refirió a los planes para el 2026. "Estamos trabajando con Marcelo Occhionero para ordenar el equipo nuevamente y ahora, es clave armarse bien para pelear mano a mano contra todos los rivales", dijo.

"Hay una chance concreta con Mario y Luis Riva, ellos desde 2018 nos han venido ayudando de forma directa o indirecta. La verdad es que tomaremos la decisión en diciembre una vez que probemos, pero los queremos tener dentro del equipo, así que veremos cómo se da todo", finalizó.

Mario Riva y el trabajo con Werner

En la previa de la última fecha del Turismo Carretera, el histórico motorista del TN habló sobre su futuro ligado al piloto de Paraná.

En diálogo con Campeones, Mario adelantó cómo vienen con el armado del nuevo motor de Werner: “Estamos trabajando, contamos con pocos elementos hasta el día de hoy. Pero esperamos porque Mariano nos viene trayendo cosas. Necesitamos tener los elementos porque la idea es armar un motor totalmente nuevo y dependemos de eso”, dijo y agregó “trajo un motor pero no nos convence”.

En cuanto al desafío que significa estar en la máxima y asistiendo a un tricampeón de la categoría, se mostró entusiasmado: “Más que todo, lo que nos motiva es la amistad con Mariano y todos los problemas que tuvo en el año. Siempre hablábamos de alguna vez juntarnos y hacer algo. Ahora, se dio esta oportunidad y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Necesitamos un tiempo, tenemos mucho trabajo en el TN. Pero no le vamos a aflojar”, remarcó el reconocido motorista.

El entusiasmo de Werner

Asimismo, Riva se refirió a las definiciones de los campeonatos y el rápido inicio de la nueva temporada del TC en 2026, ya que como se sabe, el campeonato de Turismo Carretera 2026 tiene la fecha de inicio pautada para el 15 de febrero en El Calafate.

“El tiempo nos apura. El taller va a estar abierto hasta el 23, por lo menos, y vamos a tratar de ir haciendo todo lo del TN y sumarle este proyecto de Mariano Werner”, dijo.

“Por ahí se va a atrasar un poco, por la falta de algunos elementos. Él los está juntando y tiene entusiasmo. Hay un cambio de reglamento en la cilindrada del Ford, estamos definiendo eso, y se nos atrasa la construcción del cigüeñal”, expresó sobre los tiempos que demanda el trabajo detallado.

(Con información de Campeones y Carburando)