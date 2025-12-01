Tras irse de River, Enzo Pérez negocia su llegada a Nacional de Montevideo

El mediocampista argentino, tras su salida de River Plate, está en la mira de Nacional de Montevideo, recientemente campeón uruguayo, que busca reforzar su plantilla para la Copa Libertadores.
Enzo Pérez, ex capitán y símbolo de River Plate, está evaluando su futuro profesional luego de su salida del club millonario. A pocos días de cumplir 40 años, el mediocampista mendocino se encuentra en la órbita de Nacional de Montevideo, un gigante del fútbol sudamericano que acaba de consagrarse campeón del fútbol uruguayo. El equipo tricolor busca reforzar su plantel con experiencia y liderazgo, y la figura de Pérez encaja perfectamente en esos requisitos.
El interés de Nacional no es nuevo, ya que el club uruguayo ya había intentado ficharlo en 2023, aunque en esa ocasión Pérez optó por regresar a Estudiantes de La Plata, donde había asumido un compromiso previo. Esta vez, sin embargo, la situación parece ser diferente. Con el club uruguayo en su mejor momento tras el reciente campeonato, la posibilidad de que el mediocampista argentino cruce el Río de la Plata toma más fuerza.
La historia de la negociación y el contexto deportivo de Nacional
El vínculo entre Enzo Pérez y Nacional de Montevideo tiene una historia que se remonta a finales de 2023, cuando el club uruguayo inició gestiones para ficharlo. En aquella oportunidad, Pérez había tenido un conflicto con el entonces entrenador de River Plate, Martín Demichelis, lo que hizo que el mediocampista considerara otras opciones. Sin embargo, Pérez decidió priorizar su compromiso con Estudiantes de La Plata, un club con el que también mantiene una relación afectiva y deportiva.
En esta ocasión, las circunstancias parecen ser favorables para Nacional. El club dirigido por Jadson Viera se prepara para disputar la Copa Libertadores de 2024, con la final del torneo más importante del continente programada para 2025 en el estadio Centenario de Montevideo. Este contexto deportivo motiva a la directiva del club, encabezada por Ricardo Vairo y Flavio Perchman, a acelerar las gestiones para incorporar a Pérez, quien aportaría su experiencia internacional y su liderazgo en el mediocampo.
¿Estudiantes o Nacional? Los posibles destinos de Enzo Pérez
Si bien Nacional de Montevideo se perfila como uno de los destinos más concretos para Enzo Pérez, el mediocampista aún tiene varias opciones sobre la mesa. Estudiantes de La Plata, su antiguo club, sigue siendo una alternativa para su futuro. El vínculo afectivo entre Pérez y la institución platense es fuerte, especialmente luego de haber conquistado títulos importantes, como la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.
Por otro lado, existe la posibilidad sentimental de que Pérez regrese a Deportivo Maipú, el club mendocino donde inició su carrera futbolística. Sin embargo, este escenario parece menos probable por el momento. Además, tras su despedida de River, se especuló sobre una posible oferta del Inter Miami de Lionel Messi, aunque no existen negociaciones concretas con la MLS en este momento.
En resumen, el futuro de Enzo Pérez parece tener varios destinos posibles, pero Nacional de Montevideo se perfila como la opción más firme debido a su reciente consagración y su ambición de ser protagonista en la Copa Libertadores. (Con información de Infobae)