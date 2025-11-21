El Torneo Clausura incorpora el tiempo suplementario desde los octavos de final

Se vienen los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán este sábado y se extenderán hasta el miércoles 26, cuando Lanús se cruce con Tigre. En esta etapa habrá un cambio significativo respecto del Apertura: en caso de empate en el tiempo regular, se disputará un alargue y, si persiste la igualdad, se definirá por penales.

A diferencia del reglamento que se aplicó durante el Apertura y, probablemente, con la intención de evitar que el miedo a perder inhiba el juego, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de introducir esta modificación antes del inicio del certamen.

Si bien en la final del torneo anterior estaba previsto un tiempo suplementario —que no fue necesario porque Platense lo ganó con un gol de Guido Mainero—, la diferencia radica en que en este Clausura la instancia extra se implementará desde la primera ronda de eliminaciones.

Definiciones recientes y aplicación del nuevo formato

En el Apertura se registraron varias llaves resueltas desde los doce pasos: Boca superó a Lanús por esa vía en octavos, San Lorenzo hizo lo propio ante Argentinos en cuartos y, en la misma instancia, Platense eliminó a River. Más tarde, en semifinales, Huracán venció a Independiente en la tanda.

Ahora habrá una instancia previa a los penales que podría reducir la cantidad de definiciones desde el punto penal. El tiempo suplementario, como es habitual, se dividirá en dos períodos de 15 minutos cada uno.

Los ocho títulos por año que se disputarán en 2026:

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga (recién otorgada a Rosario Central por la vía de Tabla Anual)

Recopa de Campeones (nueva)

Trofeo de Campeones (final única entre los campeones del Torneo Clausura y Apertura)

Supercopa Argentina (final única entre los ganadores del Trofeo de Campeones y Copa Argentina)

Supercopa Internacional (el primero de la Tabla Anual contra el ganador del Trofeo de Campeones)

Copa Argentina