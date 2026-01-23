Torneo Apertura: Platense y Unión igualaron sin goles

Platense igualó sin goles este jueves como visitante en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, tanto Matias Borgogno, arquero del “Calamar”, como Matías Mansilla, su par de los comandados por Leonardo Madelón, intervinieron en los momentos justos para mantener el cero en el marcador.

Con este resultado, ambos conjuntos sumaron un punto en el arranque del Grupo A del campeonato local. En la segunda jornada, los de Vicente López recibirán a Instituto de Córdoba el próximo lunes, mientras que el “Tatengue” visitará a Lanús el jueves 29 de enero en La Fortaleza.

La primera mitad fue apática y acorde al bajo rodaje de los equipos en el inicio de la temporada: se fue al descanso sin movimientos en el marcador, con los dirigidos por Walter Zunino siendo levemente superiores.

El guardameta local tuvo una intervención clave para evitar que Leonardo Heredia, atacante de 30 años de Platense, abriera el marcador antes del primer minuto.

En el complemento el “Tatengue” creció, dominó las oportunidades y empezó a llegar con más insistencia al área rival, pero se topó con una sólida actuación de Matias Borgogno y no logró vulnerar la defensa del arquero.

Síntesis

Torneo Apertura

Fecha 1

Unión – Platense

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Unión: Matías Mansilla; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Franco Fragapane, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Matias Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Juan Gauto, Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero; Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Nicolás Palavecino por Franco Fragapane (U); 12m. Marcelo Estigarribia por Agustín Colazo (U); 16m. Bautista Merlini por Franco Zapiola (P); 34m. Misael Aguirre por Julián Palacios (U); 34m. Tomas Nasif por Leonardo Heredia (P); 34m. Mauro Luna por Maximiliano Amarfil (P); 34m. Santiago Dalmasso por Juan Gauto (P); 38m. Agustin Lagos por Juan Ignacio Saborido (P); 40m. Bruno Pittón por Rafael Profini (U).