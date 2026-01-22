Boca acelera en búsqueda de un refuerzo y ahora va por Kevin Serna

Boca reconfiguró su estrategia en el mercado de pases y acelera gestiones para reforzar el ataque. Tras caerse la llegada de Marino Hinestroza, quien continuará su carrera en Vasco Da Gama, la institución de la Ribera activó nuevas alternativas y avanzó con una propuesta concreta por Kevin Serna, delantero colombiano que se desempeña en Fluminense. La intención es sumar variantes por las bandas antes del inicio de la competencia oficial.

La caída de la negociación anterior obligó a moverse con rapidez. En ese escenario, el nombre del atacante surgió como posibilidad y generó interés inmediato en el Consejo de Fútbol, que busca extremos con desequilibrio, experiencia y continuidad.

Una oferta sobre la mesa

Según informó TyC Sports, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme elevó este miércoles una oferta inicial para intentar incorporar al futbolista de 28 años. Si bien los números aún se ubican por debajo de lo pretendido por el club brasileño y el entorno del jugador, las conversaciones continúan y se espera que en las próximas horas haya nuevos contactos.

Serna llega respaldado por un rendimiento sostenido. Durante la última temporada acumuló 67 partidos oficiales, con 13 goles y 8 asistencias, registros que lo consolidaron como una pieza habitual dentro del conjunto carioca. Esa regularidad es uno de los aspectos que más valoran puertas adentro, donde apuntan a sumar jugadores con rodaje competitivo.

Kevin Serna ha vestido la camiseta de Colombia. Foto: Archivo.

Su posición natural es la de extremo derecho, aunque también puede moverse por todo el frente ofensivo. Además, ya tuvo participación con la Selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, lo que refuerza su recorrido internacional.

Números y cupos a resolver

El atacante llegó a Fluminense a mediados de 2024 y mantiene contrato vigente hasta finales de 2027. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado ronda los cinco millones de dólares, una cifra que marca el marco económico de cualquier tratativa.

En paralelo, la dirigencia retomó gestiones por Ángel Romero, otra opción para potenciar el sector ofensivo. Sin embargo, el arribo de extranjeros obliga a resolver la disponibilidad de plazas.

Por eso, se analiza consultar a la AFA por la situación de Marcelo Saracchi, cedido al Celtic pero aún ocupando cupo, y también se evalúa la posibilidad de que el chileno Williams Alarcón obtenga la nacionalidad argentina.