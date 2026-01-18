Tenis: tres victorias y una derrota en el debut argentino del Australia Open

El primer Grand Slam del año comenzó con intensa presencia albiceleste en el cuadro principal. En la jornada inicial, tres tenistas argentinos avanzaron a segunda ronda, uno quedó eliminado y otros cuatro aguardan su estreno en Melbourne.
Las grandes ligas del tenis mundial volvieron a rodar -o a picar-: con la clasificación terminada (vía por la que no se metió ningún argentino), en el Australia Open ya arrancó la acción del cuadro principal y hubo mucho movimiento argentino. Son ocho los hombres albicelestes que están en la primera ronda: acá, los resultados de sus partidos y cuando juegan los que faltan.
Los argentinos en el Australia Open
Los que ya jugaron: tres victorias y una derrota
El primer jugador argentino en saltar a la cancha fue Tomás Martín Etcheverry (61°). En un durísimo cruce ante el serbio Miomir Kecmanovic (59°), el platense se impuso con mucho sacrificio por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. El Retu se metió en la segunda ronda, en donde se enfrentará al británico Arthur Fery (185°), que entró desde la qualy.
El segundo turno de la noche del sábado tuvo a Francisco Cerúndolo (20°) como protagonista. Con el chino Zhizhen Zhang (362°) como rival, el Bocón se impuso por 6-3, 7-6 y 6-3 en casi dos horas de partido. En la segunda ronda, Fran se enfrentará contra el bosnio Damir Dzumhur (66°) para intentar alcanzar la tercera ronda por segundo año consecutivo.
Ya en la madrugada del domingo le tocó el turno a Francisco Comesaña (68°): el Tiburón se enfrentó ante el norteamericano Patrick Kypson (116°, entró por wild card) y se llevó un partido peleado -cerca de tres horas de juego- por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la siguiente ronda, el marplatense tendrá una dura parada contra el también yankee Frances Tiafoe (31°).
Hasta ahora, la única caída albiceleste en la primera jornada australiana fue para el porteño Camilo Ugo Carabelli (47°). Ya más entrada la madrugada del domingo, el Brujo se midió ante el húngaro Marton Fucsovics (55°) y cayó en un duro 3 a 0 (7-6, 6-1 y 6-2) en el que lo condenó un mal porcentaje de puntos ganados con el primer saque.
Los cuatro que faltan por jugar
La acción albiceleste volverá en la noche del domingo ( 21hs) con el cruce de Mariano Navone (74°) con el serbio Hamad Medjedovic (96°). A las 22.30, por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (83°) jugará vs. el local Jordan Thompson (111°), dio cuenta Olé.
No antes de las 23.00 del propio domingo será el turno de Thiago Tirante (102°) ante el también aussie Aleksandar Vukic (87°), ingresado al cuadro por wild card. Por la rama femenina, Solana Sierra (64°) irá con la nipona Moyuka Uchijima (87°) a las 2.30 del lunes.