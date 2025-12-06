Se realizó el torneo de fútbol infantil “Los Toritos” en Club Paracao

Se llevó a cabo el torneo de fútbol infantil “Los Toritos”, en el club Paracao de la ciudad de Paraná. Es una de las actividades que llevó a cabo en el marco de los 80 años de la institución que celebrará el año próximo. Comenzó en la tarde del sábado.

Horacio Martínez, presidente de la subcomisión de fútbol de la institución de Paraná, resaltó: “Hoy hay 150 0 200 personas que vinieron del club Neuquén, de La Masía, de Metegol, Offside y Paracao”.

“Estamos muy contentos y felices. Creo que no todos los clubes llegan a esa cantidad de años con el desarrollo que estamos teniendo en el club. Estamos celebrando un poco y haciendo el puntapié inicial en vistas de acá a agosto, donde vamos a hacer la fiesta del club. Ahí la idea es tirar la casa por la ventana”, indicó otro hombre.

Foto: Elonce.

“Del club Paracao, el distintivo es la familia. En ese sentido, se trata de abarcar espacios para que toda la familia pueda participar. Tenemos ancianos, caminatas, deporte de newcom, zumba, acquagym. Después para padres y madres tenemos vóley, básquet, fútbol, handball, natación y esgrima que se está sumando. Cada día se suman más disciplina, que encuentran su espacio, e integran a la familia”, recalcó.