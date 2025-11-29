Se desarrolló torneo de fútbol infantil en Argentinos Juniors con la categoría 2013

REDACCIÓN ELONCE
El club de Paraná albergó un torneo de fútbol infantil con la categoría 2013, que contó con la participación de equipos locales y destacados de la región.
Este fin de semana, el club Argentinos Juniors de Paraná fue escenario de un torneo de fútbol infantil que reunió a equipos destacados de la región, todos ellos compitiendo en la categoría 2013. La competencia, que se extendió durante todo el fin de semana, se desarrolló en las instalaciones del club local y contó con la presencia de varias instituciones deportivas importantes. El torneo sirvió como preparatorio para un campeonato más grande que se llevará a cabo en diciembre.
El presidente de la institución destacó la importancia de poder organizar este tipo de eventos para los jóvenes futbolistas, quienes tienen la oportunidad de medir su nivel de competencia en un torneo de gran envergadura. “Para nosotros es un privilegio que los chicos tengan la posibilidad y ser el nexo para que puedan participar del campeonato que se va a desarrollar del 4 al 8 de diciembre con la categoría 2013”, expresó.
Organización y colaboración con otros clubes
El evento fue una excelente oportunidad para que los clubes se encuentren y compitan, pero también para que se fortalezca el vínculo entre instituciones deportivas de diferentes localidades. Uno de los puntos destacados del torneo fue la presencia de representantes de Rosario Central, quienes aprovecharon la ocasión para manifestar su interés en establecer un convenio con el club anfitrión. “Ellos quieren hacer el convenio para que seamos nuevamente subsede, pero con más tiempo y organización. En dos semanas tuvimos que organizar todo y aquí estamos”, agregó el presidente de Argentinos Juniors.
Gracias al esfuerzo y la colaboración entre el club local y las demás instituciones, el evento se desarrolló de forma exitosa, con gran participación de jugadores, familiares y simpatizantes del fútbol infantil.
Equipos destacados y la importancia de la participación local
Entre los equipos más destacados que participaron del torneo, se encontraban la filial de River Plate y Sarmiento de Crespo, quienes estaban a punto de disputar una de las semifinales. Estos equipos, junto con los clubes locales como Atlético Paraná y Neuquén, fueron los grandes protagonistas del evento. Cada partido estuvo marcado por la intensidad y el nivel de competencia, con los jóvenes futbolistas mostrando gran habilidad y pasión por el deporte.