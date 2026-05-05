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Se cumplieron 20 años del ascenso de Sionista a la Liga Nacional: el recuerdo de Santiago "Pipi" Vesco

Sionista celebra dos décadas de su inolvidable ascenso a la Liga Nacional, una gesta que quedó en la memoria del deporte de Paraná y que sus protagonistas reviven con emoción.

5 de Mayo de 2026
Santiago Vesco revivió aquel ascenso de Sionista.
Santiago Vesco revivió aquel ascenso de Sionista. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Sionista celebra dos décadas de su inolvidable ascenso a la Liga Nacional, una gesta que quedó en la memoria del deporte de Paraná y que sus protagonistas reviven con emoción.

El ascenso de Sionista a la Liga Nacional cumple 20 años y el recuerdo sigue intacto en la memoria de quienes protagonizaron aquella hazaña. Santiago “Pipi” Vesco, una de las figuras de aquel plantel, repasó lo vivido en una campaña que, según sus propias palabras, “fue algo increíble”. El camino no fue sencillo: se trató de un equipo que debió sobreponerse a múltiples adversidades, tanto deportivas como extradeportivas, para alcanzar la gloria.

 

“Es algo que que anhelábamos el año anterior y que no se nos había podido dar y lo pudimos cumplir en el 2006”, expresó Vesco, rememorando una temporada que terminó de la mejor manera posible tras un inicio irregular.

 

La serie final, disputada ante el equipo de San Nicolás, fue tan intensa como dramática. Se definió en un quinto partido como visitante, una situación que ya se había repetido en instancias anteriores. “Era una serie de playoff para nosotros muy rara porque vinimos siempre desde atrás jugando de visitante”, recordó el exjugador.

 

Estuvo en el programa Buenas Noches. Foto: Elonce.
Estuvo en el programa Buenas Noches. Foto: Elonce.

 

Un contexto hostil y un equipo con carácter

 

El contexto en el que Sionista logró el ascenso distó mucho de ser ideal. La previa del partido decisivo estuvo marcada por situaciones de extrema tensión. “Pasamos una noche una noche complicada. No te dejaban dormir. Se pusieron bravos los hinchas”, relató Vesco, describiendo un clima hostil que incluyó ruidos constantes y disturbios.

 

Pero la situación no terminó allí. Durante uno de los entrenamientos previos al partido, el plantel vivió un episodio aún más grave. “Se abre la puerta del gimnasio, cinco o seis muchachos, cascote en la mano y empezaron a tirar piedras", contó, evidenciando el nivel de violencia que rodeaba la definición.

 

Tras el triunfo, lejos de poder festejar en la cancha, los jugadores debieron resguardarse rápidamente. “Terminó el partido, sonó la chicharra, ganó, se fueron todos corriendo al vestuario”, recordó. Incluso dentro del estadio, la tensión persistía: “Nos querían matar”, agregó.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La hazaña deportiva que quedó en la historia

 

Más allá del contexto, lo deportivo también tuvo su épica. Sionista logró revertir un partido adverso con un último cuarto memorable. “Terminamos el tercer cuarto y en el último no podíamos no podíamos pararlo y Sebastián (Svetliza) ideó una zona cuadrado. Desde ese momento se secó, no pudo meter más un gol y levantamos el partido”, explicó Vesco sobre el ajuste táctico clave.

 

El equipo supo convivir con la presión y la tensión propias de una final. “El que me diga que juega al básquet y no está tensionado es mentira”, afirmó, destacando la importancia de mantener la calma en momentos decisivos. Esa fortaleza mental fue determinante para lograr el ascenso.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Dos décadas después, el impacto de aquel logro sigue vigente en el básquet de Paraná. Vesco también reflexionó sobre el presente y las dificultades para que la ciudad vuelva a tener un equipo en la elite. “Hoy cómo está la situación, se necesita mucha plata, pero soy un creyente que Paraná tiene que tener una plaza de Liga Nacional”, sostuvo, reafirmando la importancia del apoyo económico y logístico.

 

El ascenso de Sionista no solo fue un logro deportivo, sino un hito que marcó a toda una comunidad. A 20 años, la historia sigue viva en cada recuerdo, en cada testimonio y en el orgullo de haber alcanzado la cima del básquet argentino.

 

Se cumplen 20 años del ascenso de Sionista a la Liga Nacional

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Santiago Vesco Sionista Básquet
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