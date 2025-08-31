River le ganó a San Martín de San Juan y volvió al liderazgo: video del 2-0

River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
Los dos goles del “Millonario” fueron realizados por el juvenil Santiago Lencina y el delantero Maximiliano Salas.
El partido
Durante la primera parte del partido, el conjunto local desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas generó diversas chances claras de gol.
RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan
En el minuto 18, el juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.
A los 21 minutos, el centro delantero Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.
En el complemento del partido, el “Millonario” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, la cual se observó en el desempeño del equipo. El 2-0 en la primera parte, conformó al plantel.
¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS! ⚽🔝 El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ
Panorama
Con esta victoria, el equipo de Marcelo Gallardo recuperó la cima de la Zona B del Torneo Clausura, con 15 puntos, desplazando a Vélez (14) al segundo lugar.
Además, se ubica en el primer puesto de la tabla anual, superando a Boca y Rosario Central, lo que le da un paso firme hacia la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Síntesis
River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco, Portillo, Castaño, Lencina, Quinetro, Subiabre y Salas. D.T: Marcelo Gallardo.
San Martín: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte, Watson, Jaurena, Salle, González, Tjanovich y Maestro Puch. D.T: Leandro Romagnoli.
Goles en el primer tiempo: 17m. Santiago Lencina (R); 21m. Maximiliano Salas (R).
Estadio: Monumental
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Germán Delfino.
Cambios en el segundo tiempo: 16m. Diego Hernán González por Horacio Tijanovich (S); 17m. Marco Iacobellis por Sebastián Jaurena (S); 22m. Juan Cruz Meza por Juan Fernando Quintero (R); 22m. Bautista Dadín por Ian Subiabre (R); 30m. Miguel Borja por Maximiliano Salas (R); 31m. Pablo Javier García por Sebastián Emanuel González (S); 31m. Franco Toloza por Ignacio Maestro Puch (S); 39m. Jonathan Menéndez por Santiago Salle.