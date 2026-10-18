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Deportes Zona B

River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de Playoffs del Torneo Clausura

Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, River le ganó 3 a 0 a Belgrano en una nueva fecha del Torneo Clausura.

18 de Octubre de 2026
River gana en Córdoba.
River gana en Córdoba. Foto: X oficial de River.

Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, River le ganó 3 a 0 a Belgrano en una nueva fecha del Torneo Clausura.

River venció 3-0 a Belgrano en Córdoba y se subió al quinto lugar de la Zona B del Torneo Clausura 2026, en un partido correspondiente a la fecha 13.

 

Los goles fueron marcados por Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada. Además, hubo un tanto anulado al Millonario en el cierre del cotejo.

 

Al Pirata se le cortó una racha de seis partidos invicto, pero se mantiene en la tercera colocación de la tabla con 22 unidades.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

37’ST: jugadón de River Plate y de milagro no terminó en gol

Sebastián Driussi y Ángel Correa capitalizaron el contraataque y luego de tirar dos paredes, la acción finalizó con el campeón del mundo con un remate muy desviado.

 

36’ST: Fausto Vera pidió el cambio por lesión

Juan Cruz Meza ingresa en lugar del mediocampista que sintió un pinchazo en el aductor derecho y automáticamente cayó al suelo.

 

27’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Thiago Almada convirtió un golazo. Entró al área con pelota dominada, enganchó para su derecha y la colocó en el palo más alejado de Cardozo.

 

 

 

22’ST: doble cambio en cada equipo

En River Plate ingresaron Fausto Vera y Sebastián Driussi por Tobías Andrada y Lucas Beltrán. En Belgrano, Nicolás Fernández y Ramiro Tulian en lugar de Ramiro Hernandes y Lucas Passerini.

 

12’ST: jugada calcada a la anterior, tapó nuevamente Beltrán

La acción aérea volvió a llevar peligro por el segundo palo, allí saltó en lo alto Passerini y otra vez, el guardameta de River Plate evitó el go

 

9’ST: Santiago Beltrán volvió a tener una gran atajada

Tras un gran centro de Lucas Zelarayán, Lisandro López cabeceó y provocó la enorme reacción del arquero de River Plate.

 

3’ST: GOL DE RIVER PLATE

Ángel Correa convierte tras una desatención de la última línea de Belgrano. Lucas Beltrán recupera la pelota anta la mala salida de Morales y asiste al ex Rosario Central.

 

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

48 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tomás Galván convirtió tras un potente disparo, luego de tomar una pelota de frente que quedó luego de varios rebotes.

 

 

42 minutos: River Plate respondió con Thiago Almada

El Millonario tuvo de contragolpe una acción muy clara: Thiago Almada recibió en el área grande, se acomodó para su derecha y buscó con un tiro rasante el palo izquierdo de Cardozo, que voló y no llegó. La pelota salió apenas desviada.

 

41 minutos: Santiago Beltrán evitó el gol de Belgrano

Ramiro Hernández tomó una pelota perdida, giró en velocidad y sacó un derechazo que tapó el arquero de River.

 

37 minutos: sensacional tapada de Thiago Cardozo

Tras un rebote, Ángel Correa le pegó desde el vértice del área chica y otra vez el arquero uruguayo de Belgrano evitó el gol.

 

 

32 minutos: se lo perdió Lucas Beltrán

La acción se inició con un bote a tierra que River Plate lo resolvió de manera perfecta: abrió el juego por izquierda, centro al área chica y por milímetros no convirtió el delantero del Millonario.

 

30 minutos: tras el llamado del VAR, Pablo Dóvalo cambió la decisión

El árbitro revisó la acción y decidió modificar la sanción por infracción de Correa sobre Licha López, a quien le quitó la roja y decretó un bote a tierra.

 

27 minutos: Lisandro López bajó a Ángel Correa y se ganó la roja

El defensor de Belgrano intentó cortar un contragolpe, pifió el cruce y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó con expulsión por ser el último hombre.

 

24 minutos: Atajadón de Thiago Cardozo

Ángel Correa enganchó hacia dentro y tiró un puntazo, para que el arquero uruguayo vuelve y saque un disparo que tenía destino de gol.

 

 

19 minutos: Ángel Correa probó un disparo de media distancia

Angelito recibió en la medialuna y sacó un derechazo a colocar, desviado. El partido se torna ida y vuelta.

 

17 minutos: el Chino Zelarayán tuvo el gol

El diez de Belgrano recibió frente al arquero Beltrán, quiso dominar la pelota pero no pudo y rápidamente el arquero de River rechazó. El capitán del Pirata dejó escapara una gran oportunidad.

 

1 minuto: River casi convierte en la primera que tuvo

Ángel Correa trastabilla al entrar al área, pierde la pelota y desde el punto penal Lucas Beltrán prueba con un fuerte disparo, el balón pega en Morales y sale desviado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez; Franco Vázquez, Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini.

 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Temas:

River Belgrano Torneo Clausura
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