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Deportes Cuarta fecha de la fase de grupos

River empata sin goles frente a Carabobo por la Copa Sudamericana

River quiere ir en búsqueda de otro triunfo en la Copa Sudamericana en Venezuela frente a Carabobo con un equipo alternativo.

7 de Mayo de 2026
River juega con Carabobo
River juega con Carabobo Foto: La Nación

River quiere ir en búsqueda de otro triunfo en la Copa Sudamericana en Venezuela frente a Carabobo con un equipo alternativo.

Desde las 21:30 horas de este jueves, River tiene una complicada tarea con su equipo alternativo buscando mantener el invicto en la Copa Sudamericana. Se enfrenta a Carabobo en Venezuela, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos 2026.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

45 minutos: Edson Castillo es expulsado en Carabobo

El futbolista de Carabobo llegó a destiempo y conectó un planchazo sobre el juvenil de River Plate, Joaquín Freitas. El árbitro no lo vio, pero tras el llamado del VAR sancionó con una roja.

 

39 minutos: Edson Tortolero casi convierte de tiro libre

En una de las primeras situaciones de riesgo, Carabobo avisó y generó la reacción del arquero Santiago Beltrán, que voló pero no pudo llegar a la pelota, que se fue apenas por encima del travesaño.

 

35 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River Plate

El lateral derecho del Millonario pudo convertir, pero volvió a sufrir la gran reacción del arquero Lucas Bruera.

 

29 minutos: otra buena atajada de Bruera

Luego de la pausa de rehidratación, River Plate continúa presionando sobre la defensa de Carabobo. Ahora el que lo tuvo fue Lencina, pero chocó con una gran reacción del arquero argentino de Carabobo.

 

25 minutos: Bruera le atajó el penal a Juanfer Quintero

El arquero argentino de Carabobo contuvo con los pies tras el disparo al centro del arco de parte del colombiano.

 

24 minutos: penal para River Plate

 

21 minutos: Galoppo lo tuvo de volea

Tras una buena jugada colectiva que pasó de izquierda a derecha, tras un centro que terminó rebotado, el mediocampista ofensivo de River Plate le pegó desde la medialuna, desviado.

 

15 minutos: River Plate tiene pleno dominio del partido

Con Juanfer Quintero como eje de ataque, más el respaldo del juvenil Freitas, el elenco de Chacho Coudet poco a poco va ejerciendo presión hacia el arco de Bruera.

 

9 minutos: Juanfer Quintero tuvo la primera situación de gol

El colombiano de River Plate remató cruzado y se encontró con la buena respuesta de Lucas Bruera.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías

 

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet

Temas:

River Carabobo Copa Sudamericana
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